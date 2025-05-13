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Bakan Şimşek: Cari Açığın Yıl Sonunda Beklentilerin Altında Olmasını Öngörüyoruz

Bakan Şimşek: Cari Açığın Yıl Sonunda Beklentilerin Altında Olmasını Öngörüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın yıl sonunda OVP tahminlerinin oldukça altında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Ayrıca, altın ithalatının yüksek seyrine ve ihracatın direncine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz.

Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.

İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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