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Bakan Şimşek, Ağustos'ta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini bildirdi

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Bakan Şimşek, Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini ve yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar gerçekleştiğini açıkladı. Mal ihracatı artışı ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördü.

Bakan Şimşek: "Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdik; yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar gerçekleşti. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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