Bakan Şimşek, Ağustos'ta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini bildirdi

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Bakan Şimşek: "Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdik; yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar gerçekleşti. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı