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Bakan Şimşek, ABD'de Yatırımcı Toplantıları Gerçekleştirdi

Bakan Şimşek, ABD'de Yatırımcı Toplantıları Gerçekleştirdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantılarında çok sayıda yatırımcıyla bir araya geldi ve Türkiye'nin potansiyelini tanıttı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık. Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Dünya Bankası Mehmet Şimşek Türkiye Maliye

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