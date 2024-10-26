Bakan Şimşek, ABD'de Yatırımcı Toplantıları Gerçekleştirdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık. Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor" dedi.