Üye Girişi
Haberler

Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında gündemi değerlendirdi. Kayıt dışılık ile mücadele edeceklerini söyleyen Şimşek, harcamaları gözden geçireceklerini, daha üretken, verimli alanlara yönelteceklerini söyledi.

"KAYIT DIŞILIK HAK YEMEK DEMEKTİR"

Çok ciddi düzenlemeler çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir" dedi.

Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak

HAZİRANDAN İTİBAREN YENİ POS CİHAZLARI KULLANILACAK

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni yöntemlere de değindi. Hazirandan itibaren düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını söyledi.

"BİZİM AMACIMIZ GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK"

Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak." dedi.

"TÜRKİYE'DE GELECEK AYLARDA CİDDİ KREDİ NOT ARTIŞLARI OLACAK"

Türkiye'nin kaynağa erişiminde bir sorun olmadığına da vurgu yapan Bakan Şimşek, "Türkiye'de gelecek aylarda ciddi kredi not artışları olacak" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tuğrul Kihtir kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Kadıköy Belediye Başkan adayı Tuğrul Kihtir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menderes adayı Hande Aydoğdu ve Aziz Ad kimdir? Fethi Yaşar kimdir? CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Avni Borluk kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Adalar Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Borluk kaç yaşında, nereli? Mustafa Koçak kimdir? CHP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Koçak kaç yaşında, nereli? Murat Keleş kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kaç yaşında, nereli? Mustafa Kaplan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kaç yaşında, nereli? Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (2)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Hak yemekten bahsedenlere bakın hele! Birisi bir şeyi çok söylüyor ise bilin ki bu ondan kendisinde fazlasıyla vardır.

6
4
yanıtYanıtla
Süleyman Özcoşkun:

Hak yemek what is this ???

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title