Bakan Nebati: Tüm Kesimleri İlgilendiren Vergi Politikalarını Hayata Geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz” diyerek esnaf, işveren, tüketici ve yatırımcılara bugüne kadar sağlanan vergi kolaylıklarını maddeler halinde paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz" diyerek esnaf, işveren, tüketici ve yatırımcılara bugüne kadar sağlanan vergi kolaylıklarını maddeler halinde paylaştı.

Nureddin Nebati, vergi politikalarıyla ilgili yeni düzenlemeleri bugün sosyal medya hesabından duyurdu. "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Gece gündüz demeden, gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz" diyen Nebati, getirdikleri düzenlemeleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

"ESNAF VE İŞVERENE SAĞLANAN VERGİ KOLAYLIKLARI"

"Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları yok. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yararlanabiliyor.

Basit usule tabi 850 bin esnafın ticaret kazançlarını gelir vergisinden istisna tutuyoruz.

Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançlarını basit bir yöntemle vergilendiriyoruz.

Geçici vergi beyannamelerinin sayısını 4 yerine 3 olarak belirledik.

Genç girişimcilere 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uyguluyoruz.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisini istisna tutuyoruz.

İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriyoruz.

Çiftçilerin destek ödemelerinden vergi almıyoruz.

Yurt dışı ve yurt içi varlıkların beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan 'Yeni Varlık Barışı' düzenlemesi hayata geçirdik.

"TÜKETİCİYE SAĞLANAN VERGİ KOLAYLIKLARI"

Enflasyonla mücadele etmek ve vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için uygulamaya koyduğumuz KDV indirimleri ile yaklaşık 50 milyar liralık vergiden vazgeçtik.

Toptan-perakende ayrımını kaldırarak, gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 1'e indirerek uygulama kolaylığı sağladık.

Vatandaşlarımızın tüketim sepetinde önemli bir yer tutan temizlik ve hijyen maddelerinde KDV oranlarını yüzde 8'e indirdik.

"YATIRIMCILARA SAĞLANAN KDV KOLAYLIKLARI"

KDV'de, alıcı mükelleflerin satıcı mükelleflere bağlı olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla 'İsteğe Bağlı Tam Tevkifat' uygulamasını hayata geçirdik.

İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı sağladık.

İmalat sanayiine yönelik yatırım, teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisnayı 2025 yılı sonuna kadar uzatırken turizm inşaat yatırımlarını da kapsama aldık ve istisna uygulamasını kolaylaştırdık.

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak KDV'siz malzeme alımı uygulamasını 2025 yılı sonuna kadar uzattık.

Sanayi sicil belgesine haiz olan sanayicilerin imalat sanayiinde kullanmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizat için, yatırım teşvik belgesi olmasa dahi 2022 yılı sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağladık.

6745 sayılı Kanun'un 80'inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen elektrikli motorlu araçların geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirdik."