Bakan Nebati: "Toplantı kapsamında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir... Ekonomi Haberleri Bakan Nebati: "Toplantı kapsamında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık. Bakan Nebati: "Toplantı kapsamında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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