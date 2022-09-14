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Bakan Nebati: "Toplantı kapsamında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir...

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati: 'Toplantı kapsamında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir...

Bakan Nebati: "Toplantı kapsamında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık.

Bakan Nebati: "Toplantı kapsamında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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