İş insanlarına müjde veren Bakan Nebati, beklediği karşılığı alamayınca şaşırdı: Akşam uyuşukluğu herhalde, daha ne istiyorsunuz?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, bugün "Katma Değerli Yenilikçi Üretim ile Küresel Değer Zincirlerinde Üst Sıralara Çıkmak İçin Yatırım, Üretim ve İhracat Odaklı Ekonominin Türkiye İçin Önemi" gündemiyle toplandı. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de iş insanlarına seslendi.

"RUSYA UKRAYNA SAVAŞI, DURUMUN DAHA SIKINTILI BİR HAL ALMASINA SEBEP OLDU"

Bakan Nebati, "AK Parti iktidarı olarak son 20 yıldır ülkemizin kronikleşmiş birçok sorununu tek tek nasıl çözdüysek bugün karşılaştığımız tüm problemleri aynı kararlık ve azimle yine birlikte aşacağız. Değerli dostlar artık özellikle son iki yılda küreselleşme, hepimizin içselleştirdiği ve yaşamımızın bir parçası haline gelen bir değişim. Dünya ekonomisi birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçiyor. Küresel salgının negatif etkilerinin üstesinden gelinmeye tam başlamışken kuzeyimizde baş gösteren Rusya-Ukrayna Savaşı, durumun maalesef daha sıkıntılı bir hal almasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK ENFLASYONA RAĞMEN ÖNERDİĞİMİZ, KULLANDIRDIĞIMIZ ORANLAR ÇOK MAKUL"

İş insanlarına müjde veren Bakan Nebati, "Yakın zamanda yatırım, ihracat ve iş harcamalarına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini malum sizlerin kullanımına sunduk. Ülkemizin üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini arttırmak için selektif kredi politikamıza bir yenisini daha ekledik. İhracatçıları ve turizm sektörüne uygun faizi uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Dikkat edin. Bütün kredilerimiz TL bazlı ve yaşanan bu yüksek enflasyona rağmen önerdiğimiz, kullandırdığımız oranlar çok makul, uygulanabilir, ulaşılabilir ve Türk lirasına güven duymayı Türk lirası üzerinden işlem yapmayı hedefleyen bir anlayışın ürünü aslında. Bu çerçevede 100 milyar lirası ihracatçılara 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler ihracatı arttırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecektir. En az 3 en çok da 10 vadeli olarak kullanılacak bu kredilerin maliyeti neredeyse yüzde 9'a kadar inebiliyor. KOBİ'ler için 250 milyon lira ve KOBİ dişi firmaları için ise 1,5 milyar lira limit öngörmüş durumdayım. Bu kredilerde anapara faiz ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır. Sayın Sanayi Odası üyelerimiz, 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum." dedi. Ancak Bakan Nebati istediği karşılığı alamayınca, "Akşam uyuşukluğu, yüzde 9'a kadar. Daha ne istiyorsunuz?" diyerek sitemde bulundu. Bakan Nebati'nin bu sözlerinden sonra salondaki iş insanları cılız bir alkışla karşılık verdi.

"SİZİ YENİ DÖNEME DAHA GÜÇLÜ VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYLA GİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

Milli aracımız olan TOGG'un satışa sunulmasından önce 81 ilde bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik açıkladığımız 300 milyon lira tutarındaki destek programlarına da başvuruları almaya başladık. Diğer yandan hem bankacılık hem sermaye piyasalarında sürdürülebilir finans uygulamalarını da hayata geçiriyoruz. Yeşil dönüşümde yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yılda ülkemize 3,2 milyar dolarlık iklim finansmanını sağlayacağız. Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan enerji verimliliği alanında kullanılmak üzere 500 milyon euro tutarında bir finansmanı da sağlayacağız. Siz sanayicilerimizi bu finansman imkanlarından maksimum seviyede faydalanarak yeni döneme daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapıyla girmeye davet ediyorum. Burada sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemize sanayi odaları içerisinde ilk çevre departmanını 1986 yılında İstanbul Sanayi Odası olarak siz kurdunuz. Bugün ise İSO sürdürülebilirlik alanında öncü kuruluşlarımız arasındadır.

"BU MEGA PROJELER ÜLKEMİZİN EŞSİZ AVANTAJLARINI DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR"

Devrim arabalarına engel olanlar. Bugün elektrikli TOGG'a engel olamayacaklardır. Tıpkı vaktiyle Nuri Demirağ Vecihi Hürkuş'a yan gözleriyle bakanların bugün dünya savaş stratejilerini değiştiren SİHA'larımıza engel olamadıkları gibi. Aynı mahfiller ya işte devlet modeliyle başarıyla tamamladığımız Cumhuriyetimizin tarihimizdeki en önemli yapılarından mega altyapı projelerine de takmadıkları kulp kalmadı. Oysa lojistik ve diğer bakımlardan ülkemizi tam bir cazibesine dönüştüren ve tüm dünyanın gıptayla baktığı bu mega projeler ülkemizin eşsiz avantajlarını daha da güçlendiriyor. Yeni pazarlar bulacağız. Yeni yöntemler, yeni iş modelleri geliştirip yeni teknolojiler geliştirip küresel markalar üreteceğiz. Çok kutuplu ve bölgeselleşme eğimlerinin ağır bastığı bir dünyada rekabetçi yönlerimizi yeniden analiz edip bu alanlarda daha da güçleneceğiz. Sektörlerimizde faaliyet gösteren yabancıları ülkemize daha fazla yatırım yapmaya ne olursunuz teşvik edin. Büyüme odaklı ekonomimizde bugünden yerini alanlar ülkemizle birlikte bu süreçten en karlı çıkanlar olacaktır."