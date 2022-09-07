Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile görüştü.

Bakan Nebati, Hutton ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Nebati, görüşmede ikili ticari ilişkilerin ele alındığını belirterek, " Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Sayın Lord John Hutton ile ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Covid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık" dedi.