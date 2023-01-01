Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Muş toplantıda uyarmıştı! Masadaki 4 zincir marketten biri 1.000 üründe fiyatlarını sabitledi

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu 4 ulusal zincir marketten biri olan ŞOK Marketler, ocak ayında bin ürün için fiyatlarını sabitledi. CEO Uğur Demirel, "Düşük fiyat politikamızı, ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Bakan Muş'un uyarı toplantısının ardından ŞOK Marketler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CEO Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti; "Biz de ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak.

Bakan Muş toplantıda uyarmıştı! Masadaki 4 zincir marketten biri 1.000 üründe fiyatlarını sabitlediCEO Uğur Demirel.

Güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Asgari Ücret Şok Market Mehmet Muş Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

hayırdır:

Yapacağı zammı yapıp öyle sabitlemiştir. Hükümet gibi. %200 zam yap sonra %15 indirim yap. Yersen!

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Murat Ulak:

Diğer market lerdende bekliyoruz. Bu cömert ligi.

Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title