Ticaret Bakanı Muş, sağlık ihracatına yönelik destekleri ve "Heal in Türkiye" portalını tanıttı Açıklaması - Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sağlık hizmeti ihracatının artırılması amacıyla kurulan "Heal in Türkiye" portalının, bu alandaki tanıtım eksikliğini gidereceğini belirterek, "Sağlık hizmeti ihracat gelirlerimizin, sektörün kıymetli temsilcilerinin çalışmaları ve yeni destek mekanizmalarımızın da etkisiyle kısa sürede 5 milyar doları yakalayacağına, orta vadede ise 10 milyar dolar rakamına ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Muş, TOBB'da düzenlenen Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi ile Yeni Destekler ve Portal Tanıtımı'na katıldı.

Muş, burada yaptığı konuşmada, 2002'de yalnızca 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2020'de salgına rağmen 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artışla 58,1 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, yılın ilk çeyreğinde hizmet ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artış kaydederek 15 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Desteklerin başladığı 2012 yılında 216 bin olan sağlık hizmeti almak amacıyla gelen ziyaretçi sayısının, desteklerin de etkisiyle 1,5 milyon kişiye ulaştığını vurgulayan Muş, şöyle devam etti:

"TÜİK kayıtlarına göre sağlık amaçlı ülkemizi ziyaret edenlerden elde edilen gelirimizin 2021 yılı itibarıyla 1 milyar dolar tutarında olduğu, 2022 yılı ilk çeyrekte ise bu gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 332 milyon dolar seviyesinin üzerine çıktığı görülmektedir. Ancak sağlık hizmeti ihracatımızdan elde edilen gelirin, ölçülenin çok daha üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. 2021'de, sağlık hizmeti ihracat gelirlerimizin 1 milyar doların oldukça üzerinde, 2,5-3 milyar dolar seviyesinde olduğu, 2022 yılında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sağlık hizmeti ihracatına ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, sağlık hizmeti almak üzere ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı ve ihracat gelirlerimizin eksiksiz ölçülmesini teminen, Bakanlığımız ile TÜİK arasında bir çalışma başlatılmıştır."

Muş, nisan ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile sağlık hizmeti ihracatına verilen desteklerin yeni bir boyut kazanarak daha da genişletildiğini aktararak, bu desteklerin, ihtiyaca ve amaca uygun, yenilikçi bir bakış açısıyla sürdürülebilir bir sağlık hizmeti ihracat artışını hedeflediğini söyledi.

"Destekleri 6 başlıkta sıralayabiliriz"

Yeni destekleri tek bir başlıkta "Sağlık Hizmeti İhracatı 5.0 Destekleri" olarak ifade ettiklerini belirten Muş, 6 başlıkta sıraladığı bu desteklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Birincisi 'komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği'. Bu destekle, tedavi almak üzere ülkemizi ziyaret eden bir kişinin bavulunun kaybından, ziyareti sırasında ihtiyaç duyabileceği acil sağlık hizmetine ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyona varana kadar komple sigorta altına alınması sağlanmıştır. Üstelik sigorta unsurunun önemini göz önünde bulundurarak, sadece bu destek kalemine özgü bir pozitif ayrımcılık olacak şekilde destek oranını yüzde 60 değil, yüzde 70 olarak belirledik. İkincisi istihdam desteği. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin genç ve dinamik bir iş gücü potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyeli sağlık hizmeti ihracatımıza kanalize ederek sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefledik."

Muş, sağlık hizmeti ihracatında sadece tedavi ile sınırlı kalmayıp, ülkenin kültürel ve coğrafi zenginliklerinden de istifade edilmesini istediklerine işaret ederek, "Sunduğumuz hizmetleri bir paket şeklinde zenginleştirerek, hizmet ihracatından elde edilen gelirlerin daha da katma değerli olmasına imkan sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"Tecrübe şartı aranmayacak"

Rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına varana kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı değer zincirinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların istihdamına teşvik vereceklerini aktaran Muş, istihdam alanıyla ilgili olarak belirlenen bölümlerden veya programlardan mezunlar için tecrübe şartı aranmayacağını da söyledi.

Muş, üçüncü desteğin mesleki eğitim ve yabancı dil desteği olduğunu belirterek, "Bakanlığımız ile ölçütlerimizi karşılayan üniversitelerimiz arasında protokol yapılacak ve bu eğitim kurumlarından eğitim alan sağlık hizmeti ihracatçılarımızın bünyesinde çalışanların mesleki ve yabancı dil eğitimi desteklenecektir." ifadesini kullandı.

Dördüncü desteğin ürün yerleştirme olduğuna dikkati çeken Muş, "Film, dizi ve oyun sektörleriyle sağlık hizmeti ihracatı sektörümüzün sinerji oluşturarak olumlu Türk hizmeti algısını daha güçlü şekilde yayabilmesi için sağlık hizmeti ihracatçılarımızı yurt dışında yayınlanan yapımlarımızda ürün yerleştirme desteğimizden faydalanmaya davet ediyorum. Beşinci olarak spor sektörü de kapsama dahil edilmiş, böylelikle sağlık ve spor seyahati hizmetleri ihracatımız bir arada desteklenme imkanına kavuşmuştur." diye konuştu.

"Portalla hasta şikayetleri de alınacak"

Altıncı ve son desteğin bu destekleri taçlandıran "Heal in Türkiye" portalı olduğunu kaydeden Muş, şu ifadeleri kullandı:

"'Heal in Türkiye' sadece bir portaldan öte, ülkemizin dünyada sağlık hizmeti ihracatında kullanabileceği bir sloganı ve bir destinasyon markası olacaktır. Bu portalın da katkısıyla ülkemizin sağlık hizmeti ihracatında yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Bu portal ile sağlık hizmeti ihracatımızın bir bütün olarak tanıtım eksikliği giderilecektir. Bu portalın hazırlanması ve işletilmesi için Hizmet İhracatçıları Birliğimiz, beş yıl boyunca yüzde 100 oranında desteklenecektir. Portal bünyesinde bir çağrı merkezi olacak, yabancı hastaların şikayet ve önerilerinin alınabilmesi imkanı sağlanacaktır. Çağrı merkezi personeli tarafından şikayetlere karşı hızlı aksiyon alınabilecek ve yabancı hastaların ihtiyaçları karşılanabilecektir. Daha da önemlisi, güvenilir destinasyon imajımız sağlamlaştırılacaktır. Ayrıca, bu portala üye olan sağlık hizmeti ihracatçılarımız reklam, tanıtım ve pazarlama teşviklerinde ilave puan alabilecek."

Muş, sağlık vizesi ve komplikasyon sigortasına dair bilgilere bu portal aracılığıyla ulaşılabilmesinin de yabancı hastanın seçim kriterini etkileyeceğine dikkati çekerek, "Sosyal medya ve arama motorlarında yoğun ve etkin tanıtımlar yapmayı, uluslararası fuarlara ve etkinliklere etkin katılım sağlayarak sürdürülebilir ve etkili bir kampanya yürütmeyi planlıyoruz. Portalda ücretsiz tanıtım yapabilme olanağıyla, sektör paydaşlarının tanıtım harcamalarının ve bu konudaki hizmet ithalatının azaltılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Destek süresi dolmuş firmaların süreleri sıfırlandı"

Yeni teşviklerin önemli güncellemeleri de içerdiğini vurgulayan Muş, bir önceki kararda yüzde 50 ve yüzde 60 şeklinde değişen destek oranlarını, yüzde 60'a eşitlediklerini söyledi.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği gibi bazı kalemlerde yıllık destek üst limitlerini artırdıklarını bildiren Muş, bazı destekler için uygulanan ve 4 yıl olan desteklenme süresini de 5 yıla çıkardıklarını anlattı. Muş, daha önce desteklenme sürelerini doldurmuş firmaların sürelerini de sıfırladıklarını belirterek, bu firmaların sayaçlarının yeni kararla sıfırdan başlayacağını kaydetti.

Muş, daha önce tüm desteklerden yararlanamayan aracı kuruluşlarının, sağlık kuruluşlarının istifade ettiği tüm desteklerden yararlanacağını da dile getirerek, "Son olarak, 10 baz puan ilave destek verilen hedef ülke sayımızı 2 katına çıkardık. İnanıyorum ki bu güncelleme daha fazla ülkeye yönelik daha fazla faaliyeti beraberinde getirecektir. Amacımız, halihazırda ülkemizin sağlık hizmeti ihracatında gelmiş olduğu noktayı daha da yukarılara çıkarmaktır. Nitekim bu yoldaki adımlarımızı daha ilk günden itibaren atmaya başladık ve ilerlemeye devam edeceğiz. Sağlık hizmeti ihracat gelirlerimizin siz sektörün kıymetli temsilcilerinin çalışmaları ve yeni destek mekanizmalarımızın da etkisiyle kısa sürede 5 milyar doları yakalayacağına, orta vadede ise 10 milyar dolar rakamına ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmaların ardından Bakan Muş'a plaket takdim etti.