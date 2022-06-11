Bakan Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile görüştü

AA - Murat Birinci - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile bir araya geldi.

Bakan Muş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu 2. Türk-Arap İş Zirvesi'nin ardından el-Cuburi ile ikili ticari ilişkilere ilişkin görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

AA / Murat Birinci - Ekonomi

Mehmet Muş Irak Muş Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title