Bakan Muş, çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine inceleme başlatıldığını duyurdu - Haberler

Bakan Muş, çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine inceleme başlatıldığını duyurdu
AA - Enes Duran - Ekonomi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da domates ve salatalıkların çöpe döküldüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Ticaret İl Müdürlüğünün inceleme başlattığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da domates ve salatalıkların çöpe döküldüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Ticaret İl Müdürlüğünün inceleme başlattığını bildirdi.
Muş, sosyal medya hesabından, çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine yönelik paylaşımda bulundu.
Bakan Muş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır."
AA / Enes Duran - Ekonomi