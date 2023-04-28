Bakan Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığına dair resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığına dair resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık." ifadelerine yer verdi. "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan bina sakinleri ise "Devletimiz böyle bir imkan sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz, 10 senelik bir ödeme planı var, kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız." dedi. 26 Nisan'da e-Devlet üzerinde başlayan "Yarısı Bizden" kampanyası başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek ve kampanyayla ilgili merak edilen bilgilere "http://yarisibizden.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili başvurusu yapılan konutlarda inceleme başlatıldığına dair resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak, "Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular 26 Nisan tarihinde başladı. Bu kampanyayla riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

"Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen: Derdimiz İstanbul'da artık riskli bina kalmasın"

Bakanlık video paylaşımında, İstanbul' Kartal'da "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruda bulunan binalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 250'yi aşkın uzman ekip ile binaların mühendisler tarafından incelenerek vatandaşların taleplerinin dinlenildiği anlatıldı.

Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, ilk bina incelemelerini Kartal ilçesinden başlattıklarını ifade ederek, "Derdimiz İstanbul'da artık riskli bina kalmasın. O depreme biz hazırlıklı, güvenli girelim istiyoruz. e-Devlet üzerinden ilk gün içerisinde 200 bin müracaatımızı aldık. Bütün ekibimizle beraber sahada hem tespitlerimizi yapıyoruz, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Onlarda uygun görürlerse birlikte binalarımızı dönüştüreceğiz" dedi.

"Devletimiz böyle bir imkan sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz, 10 senelik bir ödeme planı var, kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız"

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar, kampanyayı çok iyi bulduklarını ifade ederek, "Şartları, ödeme şekilleri falan çok iyi. Devletimiz böyle bir imkan sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz. 10 senelik bir ödeme planı var. Kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız. İnşallah daha güvenli bir şekilde evlerimizde oturmayı Rabbim herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

26 Nisan'da e-Devlet üzerinde başlayan "Yarısı Bizden" kampanyası başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek ve kampanyayla ilgili merak edilen bilgilere "http://yarisibizden.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. - İSTANBUL