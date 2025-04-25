Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

81 İLDE YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Ülke genelinde büyük bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını duyuran Kurum, "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler" dedi. Kurum, kampanyanın detaylarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

Kurum'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK KAMPANYAYI YAPIYOR OLACAĞIZ"

"Depremle mücadele için sağlıklı konutlar yapılmalı. 2002 yılından beri biz de bunun için TOKİ ile 1.5 milyon konut yaptık. Bunu dar gelirli vatandaşlarımız için yaptık. Bunun 125 binini de İstanbul'da yaptık. Maraş depreminde bir tane TOKİ binası yıkılmadı. Bunu devam ettireceğiz. Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı vatandaşımıza yapıyor olacağız. Yıl sonu bütün detaylarını açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine 81 ilimizde olacak, talep eden ilçelerimizde olacak.

"GENÇLERİMİZ, EMEKLİLERİMİZ EV SAHİBİ OLABİLECEKLER"

Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. Biz gençlerimize kontenjan verdik ben sokakta görüyorum 18 yaşında 20 yaşındaki gençler kura ile ev sahibi olmuşlar. Ne güzel değil mi hayata yeni bir evle başlıyorsunuz belki daha evlenmedi bile. Kontenjanlar ayıracağız ve vatandaşlarımıza bu imkânları sunacağız.

"HEM KİRALIK KONUTLAR HEM DE SOSYAL KONUT PROJELERİ YAPACAĞIZ"

250 bin konut kampanyasında İstanbul'a 50 bin konut sözü de vermiştik, onun da yapımı hala sürüyor. Şu an İstanbul'da 44 bin konut inşası sürüyor. Bir taraftan deprem bölgesinde 500 bine yakın bir ülke inşaa ederken diğer taraftan da seçim meydanında boş vaat değil vatandaşımızın evi olsun diye bu adımları atıyoruz. İstanbul'daki deprem riskini az da olsa aza indirmek adına. İstanbul'da tüm Türkiye'de olduğu gibi hem kiralık konutlar yapacağız hem de sosyal konut projelerini yıl sonunda vatandaşımıza müjdeliyor olacağız."