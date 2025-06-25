Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
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İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçireleceğini duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu sayede hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de kentteki yüksek kira artışları aşağı çekilecek" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

İSTANBUL'DA 'KİRALIK SOSYAL KONUT' PROJESİ

İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Kurum, bu adımla kentsel dönüşüm sürecinin hız kazanacağını, aynı zamanda kira fiyatlarının dengelenerek düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Kurum, "İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında kiralık sosyal konutlar inşa edilecek. Bu sayede hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de kentteki yüksek kira artışları aşağı çekilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

'SANAYİ'DE DÖNÜŞÜM' PROJESİ

Jeopolitik risklere de dikkat çeken Bakan Kurum, Türkiye genelinde sanayi tesislerinin her türlü savaşa hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. "İstanbul'daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum" diyen Bakan Kurum, "İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı iş birliği ile Sanayi'de Dönüşüm Projesi'ni başlatıyoruz. Bu proje ile talep edilmesi üzerine İstanbul'daki sanayi tesislerinin Anadolu'ya taşınma sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFaysal Taşdemir:

Evet, tıpkı marketlerin fahiş fiyatlarını kıracak Tarım Kredi Marketleri gibi. Acaba insanları ne zannediyorlar bunlar. Yüce Rabbimin adaleti size de gösterecek elbet.

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Haber YorumlarıNizamettin Palta:

Yaklaşık 5 yıldır bunu konuşuyordum. Avrupadaki sistem gibi. Devlet ev yapacak, kiraya verecek. Bu sayede haksız emlak vurgunlarının önüne geçilir. Tüm şehirlerde en kısa zamanda uygulamaya girer inşallah

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Haber YorumlarıSEDAT AYBERK:

30 bin TL den verirler kirayi

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