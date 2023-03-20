Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nde yılın en yüksek günlük geçişine ulaşıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nde 17 Mart'ta 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nde 17 Mart'ta 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarını kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, tünelin hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağladığını belirterek, tünelden geçiş yapan araç sayısında da artış yaşandığını aktardı. Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden 17 Mart Cuma günü 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldığını, 13-17 Mart arasında ise 353 bin 665 araç geçişi gerçekleştiğini duyurdu. Aralık 2016'da hizmete açılan tüneli, 17 Mart 2023 itibarıyla toplam 102 milyon 636 bin aracın kullandığını açıklayan Karaismailoğlu, "1 Mayıs 2022'den itibaren tüneli motosiklet sürücülerinin de kullanımına açtık. Bu dönemde toplam 325 bin motosiklet tünelden geçiş yaptı" dedi.