Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nde yılın en yüksek günlük geçişine ulaşıldı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nde 17 Mart'ta 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldığını açıkladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nde 17 Mart'ta 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarını kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, tünelin hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağladığını belirterek, tünelden geçiş yapan araç sayısında da artış yaşandığını aktardı. Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden 17 Mart Cuma günü 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldığını, 13-17 Mart arasında ise 353 bin 665 araç geçişi gerçekleştiğini duyurdu. Aralık 2016'da hizmete açılan tüneli, 17 Mart 2023 itibarıyla toplam 102 milyon 636 bin aracın kullandığını açıklayan Karaismailoğlu, "1 Mayıs 2022'den itibaren tüneli motosiklet sürücülerinin de kullanımına açtık. Bu dönemde toplam 325 bin motosiklet tünelden geçiş yaptı" dedi.'MÜDAHALE SÜRESİ 2 DAKİKANIN ALTINDA'İki kıta arasını 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin, İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığını, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya kadar indirdiğini belirten Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli ve diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alınarak yapılan analiz sonucunda, 2022 yılında kullanıcıların hafta içi zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde sabah saatlerinde aylık ortalama 35, akşam saatlerinde aylık ortalama 45 dakika oldu. Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 26, akşam saatlerinde 42 dakika olarak gerçekleşti. Ayrıca Avrasya Tüneli, 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle 7/24 kesintisiz olarak izleniyor ve arıza, kaza gibi olağan dışı durumlara uzman ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Müdahale süresi işletme ilk açıldığında ortalama 3 dakikayken 'önce insan' ilkesi gözetilerek 20 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapılan iyileştirmeler sayesinde 2 dakikanın altına indirildi" ifadelerini kullandı.Avrasya Tüneli'nde, çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğunun da öne çıktığına işaret eden Karaismailoğlu, "2022 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Böylece elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına ve enerji verimliliğinin arttırılmasına destek oldu. İşletme faaliyetlerindeki karbon ayak izi denkleştirerek ISO 14064 Karbon Nötr Belgesi almaya hak kazanan Avrasya Tüneli, 2022 yılında karbon nötr proje olma hedefine ulaştı" açıklamasında bulundu.