Bakan Kacır: 'Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında yatırımcılarımız için doğrudan ÖFB düzenlenecek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Proje Bazlı desteklenen, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi olan yatırımcılarımız ile Stratejik Yatırım Belgesi almış yatırımcılarımız için doğrudan Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecek" dedi.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırımları hızlandıracak bir adımın daha atıldığını belirterek, bugüne kadar 530 milyar lira yatırım tutarına sahip 84 projeyi uygun şartlı finansmana yönlendirdikleri, 750 milyar lira bütçeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programında yeni ve kapsayıcı bir uygulama başlatıldığını ifade etti. Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayiine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için Öncelikli Finansman Belgesi (ÖFB) düzenleyerek, sanayicilere uzun vadeli ve uygun şartlarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunduklarını kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında yatırımcılarımız için doğrudan ÖFB düzenlenecek"

Kacır, 100 milyon lira ve üzeri tutarda, teşvik belgesine sahip tüm imalat sanayii yatırımlarının kapsama alındığına dikkati çekerek, "Proje Bazlı desteklenen, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi olan yatırımcılarımız ile Stratejik Yatırım Belgesi almış yatırımcılarımız için doğrudan ÖFB düzenlenecek. Diğer teşvik belgeleri için 'katma değer potansiyeli', 'verimlilik ve sektörel etki', 'ekonomiye hızlı katkı' ve 'Ar-Ge yetkinliğine sahip olma' boyutlarına göre 50 ve üzerinde puan alanlar için ÖFB düzenlenecek" değerlendirmesinde bulundu.

ÖFB sahibi yatırımların, 1 milyar liraya ve yatırımın yüzde 50'sine kadar uygun vade ve şartlarda YTAK kredisinden yararlanmak üzere bankalara başvuru hakkı elde edeceğini bildiren Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'ye değer katan yatırımları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvurular; 'yatirimkredisi.sanayi.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı