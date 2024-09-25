Türkiye, Teknoloji Geliştirme Merkezlerinden Biri Olmayı Hedefliyor

NEW SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk teknoloji girişimlerinin dünyada oynadığı rolü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye'yi teknoloji geliştirmenin merkez adreslerinden biri yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kacır, ABD'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu vesilesiyle New York'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin " Türkiye'nin ABD'ye çıkarması" niteliği kazandığını söyledi.

Bu ziyaretler vesilesiyle her yıl Amerikan ekonomisinin önde gelen şirketleriyle bir araya gelme imkanlarının olduğunu anlatan Kacır, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nın gerçekleştirildiğini ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya çok sayıda şirketin temsilcilerinin katıldığını aktardı.

Kacır, "Türkiye'de yatırım buradaki ana gündem. Özellikle son bir yılda ekonomide yakaladığımız istikrar, Orta Vadeli Program'da elde ettiğimiz sonuçlar, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi, tüm bölgesel ve küresel sınamalara rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruması, aynı zamanda son dönemde savunma ve havacılıkta elde ettiğimiz kazanımlar ve bunların Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon kapasitesini gösterir nitelikte olması yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini çok yükseltti." dedi.

?"Türk teknoloji girişimlerinin dünyada oynadıkları rolü güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Apple Başkan Yardımcısı Nick Ammann ile gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Kacır, Türkiye'de yürüttükleri çalışmaları ve ülkenin Apple'a katabileceklerini konuştuklarını anlattı.

Kacır, Apple'ın Türkiye'de sevilen ve tercih edilen bir marka olduğuna işaret ederek, "Biz ilişkimizin bunun ötesine geçmesini arzu ediyoruz. AR-GE, inovasyon ve üretim basamaklarında daha fazla işbirliği yapmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin insan kaynağına, Apple'ın daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ammann'ın Türkiye'deki kapasitenin ne kadar yüksek olduğunu ve özellikle dünya çapında en fazla ilgi gören bazı uygulamaların Türk teknoloji girişimlerince geliştirildiğini anlattığını aktaran Kacır, bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Kacır, "Türkiye'nin teknoloji girişimleri Apple Store'da yürüttükleri çalışmalar vesilesiyle her yıl milyarlarca dolar değer oluşturuyor. Ümit ediyorum ki bunların sayısını artıracağız. Hem Apple'ın Türkiye ekonomisine katkılarını artırmayı hedefliyoruz hem de Apple vesilesiyle Türk teknoloji girişimlerinin dünyada oynadıkları rolü güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bu iletişimi hem Apple ile hem de diğer dev teknoloji şirketleriyle sürdüreceklerini dile getiren Kacır, "Türkiye'yi teknoloji geliştirmenin merkez adreslerinden biri yapmakta kararlıyız." diye konuştu.

"Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracatına çok önemli kazanımlar sağlayacağız"

Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşümle attığı adımlar ile son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın yatırımcılar için önemli bir odak noktası olduğunu belirten Kacır, bu kapsamda Türkiye'nin 2030'a kadar elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş hücreleri, rüzgar türbinleri ve AR-GE merkezleri gibi pek çok yüksek teknoloji alanına yönelik 30 milyar dolarlık teşvik programının duyurulduğunu anımsattı.

Bakan Kacır, bu programın çok etkili sonuçlar doğuracağını bir kez daha görme imkanı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle programın odağı olan alanlar, aslında küresel yatırımcıların dünyada bir ya da birkaç merkezde sürdürdükleri yatırımları, üretim süreçlerini çeşitlendirmeye hazırlandıkları alanlar. Bu alanlarda tek bir üretim merkezinin bütün dünyayı beslemesinin getirebileceği riskleri, dünya pandemi döneminde doğrudan müşahede etti. Dolayısıyla Türkiye olarak bu alanlarda iddia sahibi olmayı amaçlıyoruz. Çipten bataryaya ve yenilenebilir enerjiye, Türkiye dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biri olabilir diye düşünüyoruz ve programı da buna göre dizayn ettik. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde pek çok küresel marka Türkiye'de bu yatırımları gerçekleştirecek, biz de onlara bu program kapsamında etkin destekler sunacağız ve Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracatına çok önemli kazanımlar sağlayacağız."?