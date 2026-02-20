Bakan Kacır, Malatya'da depremzede sanayiciler için yapılan iş yerlerinin anahtar teslimine katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün, gelişmiş üretim ve teknoloji geliştirme altyapımızla küresel pazarlarda rekabet eden, yüksek katma değerli ürün ve çözümleriyle öne çıkan bir ülkeyiz." dedi.

Kacır, Malatya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı, Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. Etap Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip Battalgazi'nin şehri Malatya'ya yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sanayinin çarklarını hızlandıracak, tarımsal üretimi artıracak, sosyo-ekonomik kalkınmayı ivmelendirecek ve istihdama katkı sunacak yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıl önce çıktıkları kutlu yolda istikametten bir an olsun sapmadan, sadece millete hizmet etme sevdasıyla yürüdüklerini dile getirdi.

Teknoloji üreten ve geliştiren Türkiye idealini gerçeğe dönüştürdüklerini, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada birinci, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider bir Türk sanayisi inşa ettiklerini belirten Kacır, "Bugün, gelişmiş üretim ve teknoloji geliştirme altyapımızla küresel pazarlarda rekabet eden, yüksek katma değerli ürün ve çözümleriyle öne çıkan bir ülkeyiz. Çizdiğimiz bu başarı tablosu, büyük bir vizyonun, güçlü bir kalkınma iradesinin, azmin ve gayretin ortak eseridir. Bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma yolculuğumuzu dört bir yanını eserlerle ilmek ilmek dokuduğumuz tüm şehirlerimizle birlikte yürümeye kararlıyız." dedi.

Malatya'ya yapılan yatırımlara değinen Kacır, 23 yılda şehrin organize sanayi bölgelerinin büyüklüğünü 650 hektardan 2 bin 341 hektara çıkardıklarını, buradaki istihdamı 5 bin 480'den 25 bine yükselttiklerini kaydetti.

Deprem felaketinin ardından Malatya'da üretimin kesintiye uğramaması, sanayinin yeniden toparlanması ve yatırımların hızla devam etmesi için 640 hektar büyüklüğünde 4 yeni sanayi alanı ilan ettiklerini kaydeden Kacır, sanayi tesislerinde depremin bıraktığı izleri tamamen silmek ve üretimin çarklarını eskisinden çok daha güçlü bir şekilde döndürmek adına gerçekleştirilen projelere 7,3 milyar lira finansman sağladıklarını söyledi.

Bugün de altyapı çalışmalarını tamamladıkları Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin 347 hektarlık bölümünü sanayicilerin hizmetine sunduklarını aktaran Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Malatya'mıza planlı, nitelikli altyapıya sahip, çevre hassasiyetini gözeten ve lojistik imkanlarıyla rekabet gücünü artıran yeni bir üretim alanı kazandırıyoruz. Ayrıca 714 iş yerlik Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin 1'inci etabında hak sahibi esnafımıza iş yerlerinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Sanayi sitemizin bugün temelini atacağımız 192 iş yerinden oluşan 2'nci etabını en kısa sürede tamamlayacağız. Malatya'mızda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı büyütmek üzere Merkez 1. Organize Sanayi Bölgemizin 2'nci etabında 696 hektarlık alt yapı ve arıtma projelerini, toplam 600 iş yerinden oluşacak Yeşilyurt Sanayi Sitemizin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı etaplarını da süratle nihayete erdirecek, Malatya'nın sanayi ufkunu genişletecek, şehrimizi Türkiye Yüzyılı'nın sarsılmaz üretim kalelerinden biri haline getireceğiz."

Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen faaliyetlerini sürdüren KOBİ'lere KOSGEB destek programlarıyla 8,7 milyar lira kaynak sağladıklarını belirten Kacır, depremden yoğun etkilenen ilçelerde hayata geçirilen projelere en üst düzeyde yatırım teşviki sunan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında şehirde 29,3 milyar liralık yatırımın ve 22 bin 835 istihdamın önünü açtıklarını ifade etti.

Yeni teşvik sistemiyle Malatya'daki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını ise 10 yıl boyunca bakanlık olarak karşıladıklarını aktaran Kacır, şehrin saklı cevherlerini gün yüzüne çıkaran, kendine münhasır birikimini ve kabiliyetini üretime, teknolojiye ve katma değere dönüştürmeyi hedefleyen atılımları yerel kalkınma hamlesiyle hayata geçirdiklerini belirtti.

Kalkınma projelerine 1,2 milyar liralık destek

Programın ilk çağrısında Malatya'nın potansiyelini katma değere dönüştürecek entegre su ürünleri üretimi ve işleme tesisi, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ileri–geri bağlantılı ürünlerin üretimiyle kayısı ve kayısı çekirdeğinden katma değeri yüksek ürünlerin üretimi başlıklarında toplam 1,5 milyar lira proje büyüklüğüne sahip 6 yatırım için başvuru aldıklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Program kapsamında bu yıl asgari 1000 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, endüstriyel ve ileri teknoloji elektronik sistemlere yönelik kablo ve bağlantı ürünleriyle haberleşme sistemleri üretimi, meyve, sebze ve doğal kaynaklardan katma değerli ürünler üretimi ile tıbbi cihaz üretimi yatırımlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda Malatya'mızın sahip olduğu zenginliği, potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını doğru değerlendirmek üzere Fırat Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 365 kalkınma projesine 1,2 milyar lira destek sağladık. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile 216 projeye 1,9 milyar lira kaynak ayırarak yerelde kalkınma faaliyetlerini destekledik. Kalkınma ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz desteğiyle hayata geçen ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 7 projeyle de Malatya'nın üretim gücünü, istihdamını ve rekabetçiliğini daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."

Deprem Sonrası Sosyo-Ekonomik Hayata Geçişin Sağlanması Projesi ile yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Kacır, üniversitelerde TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde ve eğitim kurumlarında hayata geçirdikleri Milli Teknoloji Atölyeleri ile gençlerin teknoloji geliştirme yolculuğunda ihtiyaç duydukları bilgiye, beceriye ve gerekli alt yapıya hızlı ve kolay erişim sağlayabileceği dinamik ortamlar oluşturduklarını aktardı.

Kacır, bugün açılışını gerçekleştirecekleri İnönü Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi ile de ülkenin yarınlarını inşa edecek genç mucitlerin fikirlerini ürün ve hizmetlere dönüştürebilecekleri tasarım–üretim–kodlama altyapısına erişebilecekleri, takım çalışması ve AR-GE kültürünü deneyimleyebilecekleri bir imkan seti sunduklarını söyledi.

Bakan Kacır ve törene katılan protokol üyeleri, daha sonra Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. etap iş yerlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti, ardından 2. etabın temeli atıldı.

Ziyaret, açılış ve protokoller

Bakan Kacır, ayrıca Malatya Valiliğine geçerek Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Kacır, burada DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansının yürüteceği projelerin imza törenine katıldı. Burada, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ve DAP Başkanı Osman Demirdöğen ile projelerin beraber yürütüleceği kurum ve kuruluşların temsilcileri proje protokolünü imzaladı.

Kacır, İnönü Üniversitesine geçerek Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Kacır, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti ve TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilecek Malatya Bilim Merkezi'nin imza törenine katıldı.

Protokol, Başkan Er ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam tarafından imzalandı.