Bakan Kacır, "İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayi firmalarının yararlanmaları için 100 milyar liralık finansman programı hazırladıklarını belirterek, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek." dedi.

"İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla, KOSGEB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi."

Bakan Kacır, konuşmasında Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını söyledi.

Türkiye'yi 23 yılda inşa edilen gelişmiş üretim altyapısı sonucunda dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdıklarını dile getiren Kacır, imalat sanayisinde katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttiklerini, geniş ürün yelpazesi, esnek üretim kabiliyetleri, lojistik avantajlar, AR-GE ve katma değeri önceleyen adımlarla 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatını 273 milyar dolara çıkardıklarını ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülke olduğunun altını çizdi.

Bakan Kacır, bu kazanımların "altın tepside sunulmadığına" dikkati çekerek, dünyada pek çok ülkede üretimin geri plana itildiği, pek çok ülkenin sanayisizleşmeye teslim olduğu ve tedarik zincirlerinde dışa bağımlılığın arttığı dönemlerde yerli üretimi ve milli teknolojiyi kalkınmanın merkezinde konumlandırdıklarını vurguladı.

"Ülkemiz, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışıyor"

Bakan Kacır, ekonomik bağımsızlığı siyasi bağımsızlığın olmazsa olmazı gördüklerinin altını çizdi.

"Bizleri daha güçlü, daha müreffeh Türkiye'ye ulaştıracak her yatırımı, devletimizin tüm imkanlarıyla destekledik." diyen Kacır, şu ifadeleri kullandı:"

"Sanayi üretim endeksi, halen pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında Almanya'da yüzde 12,5, İtalya'da yüzde 5,8, Fransa'da yüzde 3,3 daha düşük seviyede. Türkiye ise sanayi üretimini aynı dönemde yüzde 31,5 artırdı. Küresel fırtınaların ortasında, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu, tedarik zincirlerinin kırıldığı ve korumacılığın yükseldiği bir dönemde ülkemizin dünyanın geri kalanından pozitif ayrışması, müteşebbisimizi belirsizliğe terk etmeyen kararlı duruşumuzun ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirme azmimizin bir neticesidir."

Kacır, Bakanlık olarak, sanayicinin uygun koşullarda finansmana erişebilmesini, üretimin çarklarının daha hızlı dönmesinin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın teminatı gördüklerini dile getirdi.

Yüksek mali disiplinle yürüttükleri fiyat istikrarını tesis etmeyi önceleyen ekonomi programının iç talep ve finansman koşullarında dönemsel etkilerinin bulunduğuna işaret eden Kacır, "Ancak enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz müspet neticeler, orta ve uzun vadede sanayicimizin finansman maliyetini hafifletecek ve öngörülebilirliği kalıcı kılacaktır." diye konuştu.

Dengeleme sürecinde yatırımın, istihdamın ve üretimin hız kesmemesi için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"2025'te 7 bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 502 milyar lira yatırımın, 157 bin istihdamın önünü açtık. Devreye aldığımız yeni teşvik sistemimizle Milli Teknoloji Hamlemizi ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak projelere sunduğumuz finansman desteğinin üst sınırını Merkez Bankası politika faizinin 10'da 4'üne ve bu yıl itibarıyla da 301 milyon liraya yükselttik. Teknoloji Hamlesi, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Stratejik Hamle programlarıyla teşvik sistemimizi daha selektif ve odaklı hale getirdik."

Programa büyük ölçekli firmalar da dahil edildi

Kacır, 2030'a kadar 30 milyar dolar devlet desteğini öngören HIT-30 Programı ve proje bazlı teşviklerle Türkiye'ye kritik teknoloji yatırımları kazandırdıklarını, dış ticaret açığını azaltacak projeleri önceliklendirdiklerini anlattı.

KOBİ'lerin finansal dayanıklılığını artırmak ve istihdam kapasitelerini korumak amacıyla KOSGEB eliyle yeni destek programlarını devreye aldıklarını kaydeden Kacır, "Ölçek büyütme yatırımlarının önünü açan Kapasite Geliştirme Destek Programı ile 2 bin 440 işletmemizin 38,4 milyar liralık yatırım projesine 20 puan destekle finansman sağladık. KOBİ'lerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma yükselmesini hedefleyen Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla 38 işletmemizin 1,5 milyar liralık yatırım projesine destek verdik. Ayrıca işletmelerimizin nakit akışını rahatlatmak üzere geçtiğimiz ay Refinansman Kefalet Programımızı da devreye aldık." diye konuştu.

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken tek bir sektörü geride bırakmayacaklarının altını çizerek, Türkiye'nin Avrupa'nın tekstilde en büyük, hazır giyimde ikinci, deride üçüncü, mobilyada da dördüncü büyük üretim üssü olduğuna işaret etti.

Bu sektörlerin dünyanın dört bir yanında ülke bayrağını gururla dalgalandırdığını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Onlarca yıllık emeğin, alın terinin ve gayretin neticesinde oluşan üretim birikimini yaşatmak, dönüştürmek ve geleceğe taşımak arzusundayız. Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımız, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı ile bu sektörlerde istihdamını koruyan işletmelere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sunduk. Böylelikle programa dahil olan 15 bin 803 KOBİ'mizde 9,7 milyar lira destekle 447 bin istihdamı koruduk. 17 bin ilave istihdam oluşturduk."

Kacır, müteşebbislerin gösterdiği yoğun ilgi sonucunda sağladıkları desteklerden imalat sanayisinin daha yaygın faydalanabilmesi için programı yeniden yapılandırdıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" ile tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere sundukları çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını söyledi.

Programa büyük ölçekli firmaları da dahil ettiklerini ve böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, programda istihdamı koruma kriterini 2025 Kasım-Aralık ortalaması olarak uygulayacaklarını anlattı.

"Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru ile oluşacak fırsatları değerlendireceğiz"

Kacır, tüm imalat sanayi firmalarının yararlanması için bankalarla hazırladıkları 100 milyar lira büyüklüğündeki finansman programının ayrıntılarına dair şu bilgileri verdi:

"KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Yine finansman programındaki önemli bir destek unsurumuz da doğrudan 3 bin 500 lira maaş desteğinden yararlanamayan sektörlerimizdeki firmalara yönelik olacak. Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak. Böylelikle yıllık finansman maliyeti, yüzde 23'e kadar düşmüş olacak. Bu kapsamlı finansman programına işletmelerimiz, mart ayı başından itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından, tahsis edilen finansmana kolaylıkla erişilebilecek."

Kacır, emek yoğun sektörlerde istihdamı korumaya dönük adımlarla hedeflerinin bu sektörlerin ülke içinde makul bir hızla yer değiştirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Teşvik sisteminde gerçekleştirdikleri düzenlemeyle 1. bölgeden 4, 5. ve 6. bölge illerine taşınan yatırımlara istihdam teşviklerinden yararlanma imkanı getirdiklerini anlatan Kacır, "6. bölge destekleri sunduğumuz 24 ilde SGK primleri işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl Bakanlık olarak karşılıyoruz. Sanayi Alanları Master Planımız ile de müteşebbislerimize Anadolu'da modern altyapıya ve güçlü lojistik bağlantılara sahip, güvenli yatırım alanları oluşturuyoruz." dedi.

Halihazırda tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren 90 AR-GE merkezi ve 74 tasarım merkezinde yenilikçi üretim anlayışını derinleştiren, tasarım yetkinliğini ileri taşıyan ve markalaşma kabiliyetini tahkim eden çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Kacır, "Avrupa Birliği (AB) Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında tekstil ve hazır giyim sektöründe katma değerli üretim kapasitesini artıran 3 projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Kacır, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda yatırımın, istihdamın, üretimin ve ihracatın sürekliliğini destekleyen bütüncül uygulamaları devreye almaya, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya, yatırım iştahını canlı tutmaya, üretim gücünü tahkim ve rekabet kabiliyetini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Küreselleşme ve serbest ticaret döneminin kapandığına dikkati çeken Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Üretim kabiliyetleri, teknolojik öz yeterlilik, bölgesel ve ikili işbirlikleri önem kazanıyor. Bu tektonik değişim dönemine elde ettiğimiz kazanımlarla, güçlü bir sanayi altyapısıyla adım attık. Bu dönemden de kazançlı çıkan ülkeler arasında olmak için gerekli adımları atacağız. Sanayi altyapılarımızı, organize sanayi bölgelerimizi, endüstri bölgelerimizi geliştireceğiz. Lojistik bağlantılarımızı güçlendirecek, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru ile oluşacak fırsatları değerlendireceğiz. Sanayi Alanları Master Planımızda öngördüğümüz Samsun-Mersin, Sivas-Iğdır, Mersin-Şırnak ve Trabzon-Şırnak sanayi gelişim koridorlarıyla Anadolu şehirlerimizde sanayileşmeyi hızlandırarak Marmara'nın yükünü hafifleteceğiz. Sanayicilerimiz için uygun koşullarda finansman imkanlarını daha da çeşitlendireceğiz."

İnsan kaynağımızın yetkinlik setini genişletmeye, model fabrikalarla verimlilik ve dijital dönüşüm odaklı gelişim programları uygulamaya devam edeceğiz. Üretenin, bu ülke için alın teri, akıl teri dökenin, taş üstüne taş koyanın yanında olmayı sürdüreceğiz."