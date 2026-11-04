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Bakan Kacır, Güney Kore'de JS Link Yönetim Kurulu Başkanı Park ile görüştü

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de, kalıcı mıknatıs üretiminde faaliyet gösteren JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı J.S. Park ve beraberindeki yetkililerle görüştüklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de, kalıcı mıknatıs üretiminde faaliyet gösteren JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı J.S. Park ve beraberindeki yetkililerle görüştüklerini bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetine iştirakle bulunduğu Güney Kore'de, kalıcı mıknatıs üretiminde faaliyet gösteren JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı Park ve beraberindeki yetkililerle görüştüğünü aktaran Kacır, "Yatırım ve işbirliği imkanlarını ele aldık. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki gücünü daha ileriye taşıyacak ortaklıkları geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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