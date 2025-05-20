Bakan Kacır: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde Dört Temel Öncelik Belirledik

Bakan Kacır: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde Dört Temel Öncelik Belirledik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne ilişkin "Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne ilişkin "Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel gelişme politikalarımızın yeni dönem yol haritalarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde belirledik. 'Küresel rekabette söz sahibi, refah düzeyi yüksek ve dirençli bölgeleriyle, yerel dinamiklerini kullanarak topyekün kalkınmış bir Türkiye' vizyonunu benimsediğimiz stratejide dört temel öncelik belirledik: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'nin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, üretim ve ihracat merkezlerimizin yüksek teknoloji odağında rekabet edebilirliklerinin artırılması, görece az gelişmiş illerimizin üretim altyapısını ve yaşam kalitesini güçlendirerek bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın hızlandırılması 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın sağlanması. Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte. Somut projeler ve performans göstergeleri içeren bu strateji ve planlarla topyekun kalkınma hedefimize ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Netanyahu, en büyük ticaret ortağını kaybetmek üzere
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı

48 saatte 250 binden fazla ürün satıldı, kasa doldu taştı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.