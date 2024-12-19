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Bakan Işıkhan, Engelli Çalıştırma Yükümlülüğünü Tespit Edecek Yeni Sistemi Duyurdu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek 'Çalışan Bildirim Sistemi'nin hayata geçirileceğini ve bu sistemle işverenlerle hızlı iletişim sağlanarak engelli açığının kapatılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan: "İşverenlerimizin, engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik tespit edecek 'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin, engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek engelli açığının kapatılmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanacak olan 'Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin çalışma hayatına aktif katılımını desteklediklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, 2002 yılından 2024 yılı Ekim ayı sonuna kadar İŞ-KUR aracılığıyla; 505 bin 403 engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettiklerini dile getirerek, "Kontenjan doluluk oranı 2005 yılında özel sektörde yüzde 67,9 iken; 2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 83 olarak gerçekleşmiştir. İŞKUR olarak, 'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon' aracılığıyla, engellilere yönelik hazırlanan mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerini de destekliyoruz. Bu projeler kapsamında; engellilerin mesleki eğitim kursları aracılığıyla, meslek öğrenerek rehabilitasyonlarını ve sonrasında işgücü piyasasına entegrasyonlarını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, 2014 yılından bugüne kadar engellilere yönelik, 772 mesleki eğitim projesini desteklediklerini kaydetti.

Bahse konu olan para cezalarını kullanarak engellilerin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine de katkıda bulunduklarını söyleyen Işıkhan, bu kapsamda 47 projeye destek sunduklarını ifade etti.

Kamu kurumlarında engelli çalıştırma ile ilgili olarak E-KPSS kontenjanlarının tümünü doldurmak için gerekli çalışmaları tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Işıkhan, yapılan çalışmaları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilettiklerini dile getirdi.

"İşverenlerimizin, engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik tespit edecek 'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz"

Kamu kurumlarında engelli çalıştırma ile ilgili olarak; E-KPSS kontenjanlarının tümünü doldurmak için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığına ilettiklerini söyleyen Işıkhan, "Malumunuz, engelli çalıştırma yükümlüğü, İş Kanunumuzda yer alıyor ve Bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü 'Aylık İşgücü Çizelgeleri' aracılığıyla yapıyoruz. Bu kapsamda, yeni bir düzenleme yaparak bu belgenin İl Müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve 'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin, engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek engelli açığının kapatılmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu protokol, kadınların ve engelli bireylerin iş hayatındaki varlığını güçlendirmek ortaya koyulan ortak bir iradenin tezahürüdür"

Son yıllarda, kadın istihdamında ve engelli bireylerin iş gücüne katılımında elde ettikleri iyileşmelerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Işıkhan, "Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile imzalayacağımız bu protokol, kadınların ve engelli bireylerin iş hayatındaki varlığını güçlendirmek ve onların karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu ortak bir iradenin tezahürüdür. Bu protokol, yalnızca bir belge olarak değil, toplumsal dayanışmanın, sosyal adaletin, eşitliğin ve fırsat sunmanın taahhüdü anlamında da büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınların ve engelli bireylerin iş hayatlarındaki birçok konuda Bakanlıklarımız, ortak çalışmalar yürütecek"

Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün, kadınların ve engellilerin iş gücüne katılımını artıracağını ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldıracağını dile getiren Işıkhan, "Bu iş birliğiyle birlikte, kadınların ve engelli bireylerin, mesleki becerilerinin geliştirilmesinden, onlara uygun iş alanlarında, rehberlik ve destek sunulmasına kadar geniş bir yelpazede Bakanlıklarımız, ortak çalışmalar yürütecektir. Unutulmamalıdır ki, ekonomik kalkınma ancak sosyal kalkınmayla sürdürülebilir hale gelir. Kadınlara ve engelli bireylerimiz için oluşturulacak bu fırsatlar, sadece bu bireylerin yaşamlarını değil, toplumumuzun bütününü de zenginleştirecektir" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, Engelli Çalıştırma Yükümlülüğünü Tespit Edecek Yeni Sistemi Duyurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Ekonomi
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