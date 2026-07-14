Bakan Işıkhan: 15 Temmuz gecesi sendikalarımızın tavrı demokrasi tarihimiz açısından önemlidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz gecesi sendikalarımızın sergilediği tavır da demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir. İşçi ve memur konfederasyonlarımız, ilk saatlerden itibaren açık ve net bir duruş ortaya koymuştur" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen '15 Temmuz Hain Darbe Girişimine Karşı Emekçilerin Mücadelesi Paneli'ne katıldı. Panelde, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı emekçilerin gösterdiği mücadele ve milli iradenin korunmasında sendikaların üstlendiği rol ele alındı. Programa Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve diğer konfederasyonların genel başkanları katılım sağladı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, 15 Temmuz'un milli iradenin kararlılıkla savunulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, o gece ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun unutulmayacağını ifade etti.

"Her darbenin ardından kaybeden Türkiye oldu"

Türkiye'nin demokrasi tarihinde darbelerden en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu belirten Işıkhan, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz; her biri, milletimizin iradesini hedef aldı. Her biri sadece hükümetleri değil; ekonomiyi, çalışma hayatını, sosyal barışı, hukuku, özgürlükleri ve milletimizin geleceğini hedef aldı. Her darbenin ardından kaybeden millet oldu. Kaybeden demokrasi; emek ve üretim oldu. Her darbenin ardından kaybeden Türkiye oldu. Geçmiş darbeler incelendiğinde üzülerek görüyoruz ki, bazı dönemlerde kendisini sivil toplum olarak tanımlayan birtakım yapılar, bazı sendikalar ve çeşitli meslek örgütleri darbeleri; açık ya da örtülü biçimde desteklemiş, darbecilerin söylemlerine meşruiyet kazandırmaya çalışmış, hatta zaman zaman darbe süreçlerinin toplumsal zemin bulmasına katkı sunmuştur. Millet iradesi yerine vesayeti tercih eden bu anlayış, demokrasimizin güçlenmesini geciktirmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Hiçbir sivil toplum anlayışı; milletin seçtiği yönetime; silah doğrultanların yanında yer alamaz"

Işıkhan, günümüzde güçlü demokrasi bilincine sahip bir toplum anlayışı olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz gecesi; bunun en açık göstergesi olmuştur. Siyasi görüşü, dünya görüşü, sendikal tercihi ne olursa olsun; ülkemizin emek dünyasının çok büyük bölümü ortak bir vicdanda buluşmuştur. Demokraside buluşmuştur. Milli iradede buluşmuştur. Türkiye'nin yanında saf tutmuştur. Bu, demokrasi kültürümüz adına son derece kıymetli bir kazanımdır. Artık biliyoruz ki; hiçbir hak mücadelesi demokrasi dışında yürütülemez. Hiçbir sendikal mücadele; milli iradenin karşısında; konumlanamaz. Hiçbir sivil toplum anlayışı; milletin seçtiği yönetime; silah doğrultanların yanında yer alamaz. İşte bu nedenle; 15 Temmuz, Türkiye'de sivil toplumun ve sendikal hareketin demokrasiyle kurduğu ilişkinin de olgunlaştığını gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır" açıklamasında bulundu.

"15 Temmuz gecesi sendikalarımızın sergilediği tavır da demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir"

Gerçekleştirilen '15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsüne Karşı Emekçilerin Mücadelesi Paneli'nin son derece anlamlı olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "İşçiler, memurlar, itfaiyeciler, madenciler, kamu görevlileri ve daha nice emekçi bir taraftan görevlerini aksatmadan yerine getirirken, diğer taraftan meydanlarda milli iradeye sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi sendikalarımızın sergilediği tavır da demokrasi tarihimiz açısından son derece önemlidir. İşçi ve memur konfederasyonlarımız, işveren kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz ilk saatlerden itibaren açık ve net bir duruş ortaya koymuştur. Küçük istisnalar dışında sendikalarımız, milletin yanında durmuşlardır. Demokrasinin yanında durmuşlardır. Darbe girişimini; tereddütsüz biçimde reddetmişlerdir. Bu ortak duruş, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da son derece kıymetlidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanlık olarak; sosyal diyalogu, çalışma barışını demokrasimizin de önemli temellerinden biri olarak görüyoruz"

Işıkhan, her darbenin aynı zamanda üretimi ve istihdamı hedef aldığının altını çizerek, "Bu nedenle çalışma hayatının güçlenmesiyle demokrasinin güçlenmesi birbirinden ayrı düşünülemez. Hukukun üstünlüğünün, milli iradenin ve demokratik düzenin hakim olmadığı bir yerde ne yatırım güvenliği olur, ne üretim güvenliği olur, ne de çalışma barışı sağlanabilir. Tam da bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak; sosyal diyalogu, çalışma barışını, sendikal hakları ve sosyal adaleti güçlendirmeyi demokrasimizin de önemli temellerinden biri olarak görüyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki; darbecilerin durdurmak istediği Türkiye, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; her alanda daha da güçlenmiştir. Artık bölgesinde güven veren, dünyada sözü dinlenen güçlü bir Türkiye var. Bu başarıların temelinde ise milletimizin; 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade bulunmaktadır" diye konuştu.

Işıkhan, 15 Temmuz'un doğru anlaşılması ve genç nesillere doğru anlatılması gerektiğini belirtti. Demokrasinin her neslin sahip çıkması gereken ortak bir emanet olduğunu vurgulayan Işıkhan, panelin bu bilincin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

15 Temmuz'un çalışma hayatı ve demokrasi açısından taşıdığı öneme de vurgu yapan Işıkhan, sendikaların demokrasi mücadelesi ve emekçilerin hatıralarıyla gerçekleştirilen mücadelenin daha da anlam kazandığını dile getirdi.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından program, panel oturumuyla basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı