Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu Ekonomi Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 32. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 32. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne katıldı. İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Dönmez hemşerileriyle bir araya geldi. Etkinlikte Dönmez'e, Oba Beyi kıyafetleri takdim edildi. Oba Beyi kıyafetlerini giyen Dönmez, açılan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ekonomi Kaynak: AA / Yusuf Şahbaz Fatih Dönmez Osman Gazi İstanbul Ekonomi Haberler

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