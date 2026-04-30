Bakan Ersoy: 'Turizm geliri 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,2 artışla 9,8 milyar dolar oldu'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Küresel gelişmelerin sektöre etkilerine değinen Bakan Ersoy, Türkiye'nin zorlu uluslararası koşullara rağmen turizmde güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti. Yılın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin krizlere rağmen turizmde artı yönlü bir seyir izlediğini vurgularken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istikrar adası" tanımını yineleyerek ülkemizin bulunduğu coğrafyada güven ve istikrarın merkezi konumunu koruduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürdüğünü belirten Ersoy, "Türkiye istikrar adası olmaya devam ediyor. 2026'nın ilk çeyreğinde turizm geliri yüzde 4,2 artışla 9,8 milyar dolara ulaştı. Küresel dalgalanmalara rağmen Türkiye sektörde güçlü duruşunu korudu" dedi.

"Küresel dalgalanmalara rağmen turizm yıla artışla başladı"

Küresel gelişmelerin turizm üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ersoy, "İçinde bulunulan dönem yalnızca Türkiye'ye özgü değil. Dünyanın önde gelen turizm destinasyonları da benzer dalgalanmalarla karşı karşıya kalıyor. Bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan dalgalanmalar sektörü doğrudan etkiledi. Türkiye bu sürecin dışında değil. Elde edilen verilere göre tüm küresel zorluklara rağmen turizm yıla artı yönlü başladı. Bu tablo tesadüf değil. Süreç planlı, koordineli ve sahada aktif şekilde yürütüldü. Ziyaretçi sayıları yılın ilk üç ayında dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2025'te ziyaretçi sayısı 2 milyon 950 bin iken Ocak 2026'da 3 milyon 131 bine yükseldi ve yüzde 6,1 artış kaydedildi. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle 2 milyon 899 binden 2 milyon 848 bine gerileyerek yüzde 1,7 düşüş yaşandı. Mart ayında ise savaş etkisine rağmen 2 milyon 995 binden 3 milyon 240 bine çıkarak yüzde 8,2 artış gerçekleşti. Böylece ilk üç ay toplamında ziyaretçi sayısı 8 milyon 844 binden 9 milyon 219 bine yükselirken yüzde 4,2'lik artış kaydedildi. Ayrıca, aynı dönemde ziyaretçi sayılarındaki değişimde Ramazan ayının 10 gün öne gelmesi Şubat ayına olumsuz, Mart ayına olumlu etkide bulundu. İran-İsrail-ABD savaşı kaynaklı gelişmeler ise özellikle Mart ayında bölge pazarlarını etkiledi" şeklinde konuştu.

"Turizm gelirleri ilk çeyrekte arttı"

Turizm gelirlerinin ilk çeyrekte artış gösterdiğini ifade eden Bakan Ersoy, "2025 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 494 milyon dolar olan gelir, 2026'nın aynı döneminde 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Böylece yüzde 4,2'lik artış kaydedildi. Kişi başı gecelik harcama verilerindeki artış da dikkat çekici. Yabancı ziyaretçilerin 2026 yılı ilk çeyreğindeki gecelik harcaması 116 dolardan 119 dolara yükselirken yüzde 2,2 artış gerçekleşti. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada krizler her zaman olabilir. Bu tür dönemlerde belirleyici unsurun sürecin nasıl yönetildiğidir. Geçtiğimiz yıl da benzer küresel gelişmelerle geçti. Türkiye, 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapattı. Bu verilerin Türkiye'nin turizmde yalnızca güçlü bir destinasyon olmadığını, aynı zamanda kriz yönetimi konusunda yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koydu. Yani biz süreci uzaktan izleyen değil sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

"Formula 1 Türkiye Grand Prix'si küresel gündemin zirvesine oturdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "İstikrar Adası" vurgusuna konuşmasında dikkat çeken Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etmiştir. Türkiye, uluslararası etkinliklerle küresel görünürlüğünü arttırdı. Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların yanı sıra Formula 1, UEFA Avrupa Ligi Finali ve Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions, Pet Shop Boys gibi dünya yıldızlarının konserleri ülkenin tanıtımına katkı sundu. Formula 1 duyurusunun ardından ilk dört gün içerisinde 50'den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle yaklaşık 650 milyon erişim sağlandı. Sosyal medyada ise ilk dört günde 200 milyona yakın etkileşim elde edildi. 177'den fazla ülkeden paylaşımlar yapıldı ve 44'ten fazla dilde içerik üretildi. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yalnızca spor dünyasında değil, ana akım uluslararası iletişim kanallarında da birinci sınıf bir gündem başlığı haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"İkinci çeyrekte küresel gelişmeler ve savaşın oluşturduğu olumsuzluklar yoğun hissedilebilir"

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, "İkinci çeyrekte küresel gelişmeler ve savaşın oluşturduğu olumsuzluklar yoğun hissedilebilir. O nedenle önümüzdeki dönem daha zorlu geçebilir. Çatışma sürecindeki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomiye yansımalar turizm hareketliliğini etkileyebilir. Kalıcı ateşkes sağlanana kadar rezervasyonların yoğunlaşacağı bir dönem bekleniyor. Ateşkes sağlanması durumunda hızlı bir toparlanma öngörüyoruz. Küresel gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı