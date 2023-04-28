Bakan Dönmez: Karadeniz'deki doğal gaz konutlara ücretsiz veriliyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gazın konutlara ücretsiz verilmesine hemen başlandığını belirterek, "İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz. Şuna inanıyorum; milletimize verdikçe Rabbi'm de bize veriyor. Bu müjdelerin arkası gelecek" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gazın konutlara ücretsiz verilmesine hemen başlandığını belirterek, "İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz. Şuna inanıyorum; milletimize verdikçe Rabbi'm de bize veriyor. Bu müjdelerin arkası gelecek" dedi.

Bakan Dönmez, AK Parti'den 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir'de seçim çalışmalarını ilçe ziyaretiyle sürdürdü. Dönmez, Sarıcakaya ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıya; Dönmez'in yanı sıra Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan katıldı.

Dönmez, Karadeniz'de bulunup, karaya bağlanan doğal gazın konutlarda ücretsiz kullanmasına ilişkin uygulamanın hemen başladığını belirterek, ilk fatura da bunun hissedileceğini söyledi. Dönmez, şöyle konuştu: "Artık kendi yerli gazımız var. Televizyonlardan izlediniz, gazetelerden okudunuz. Karadeniz'de, Rabbi'm nasip etti, çok büyük bir keşif yaptık. 710 milyar metreküp. O miktar Türkiye'deki tüm konutların kullandığı gazı, 35 yıl süreyle sağlayacak kapasiteye eşit demektir. 35 yıl, başlı başına büyük bir müjde. Vatandaşımızın sevincine sebep oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bununla da yetinmedi. Milletimiz hasretle bekledi. 'Çıktığında hem devletimiz hem milletimiz kazanacak' dedik. 'Şimdi buna karşılık verme zamanı geldi' dedi. 'İlk ay faturalar bizden, 1 yıl süreyle de mutfakta kullandığınız doğal gazı bedavaya vereceğiz' dedi. Uygulamaya da hemen başladık. İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz. Şuna inanıyorum; milletimize verdikçe Rabbi'm de bize veriyor. Bu müjdelerin arkası gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Yeter ki siz arkamızda durun, duanızı eksik etmeyin."