Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında, yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. 2025 Kasım ayında takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen, ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kasım itibariyle yıllıklandırılmış bazda 393,1 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine yükselmiş olduk" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, 2025 yılının kasım ayına ve ilk 11 aya ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiğini ve dış ticaretteki büyümenin tarihsel ortalamaların altında kaldığını belirterek, "Böylesine zorlu bir süreçte Türkiye ekonomimiz; üretim kapasitesi, istihdam artışı ve ihracat gücüyle pozitif, yani olumlu ayrışmayı başarmıştır. Son bir haftadır makroekonomimizle ilişkili birçok göstergelerin, gerek kasım ayı için gerekse 9 aylık verilerin açıklandığına şahitlik ediyoruz. Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. 2025 Kasım ayında takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen, ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir, yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık" diye konuştu.

'SON 31 AYIN 23'ÜNDE AYLIK MAL İHRACATIMIZI ARTIRDIK'

Yıllıklandırılmış mal ihracat rekorunu kasım ayı itibarıyla kırdıklarını vurgulayan Bakan Bolat, "Toplam mal ihracatımız 276,6 milyar dolara yükseldi. Böylece 2025 yılının ilk 11 ayının 9 ayında mal ihracatında aylık net artışlar sağladı. 2025 yılının 11 ayının 4'ünde aylık mal ihracat rekoru kırdık. 2025 yılının ilk 11 ayında mal ihracatımızda net 8,8 milyar dolar artış kaydedildi. Bunu aralık ayında inşallah 9, hatta 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek için kıymetli ihracatçılarımızla birlikte canla başla çalışacağız. Son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatımızı artırmış olduk. Yani TİM ailesi, bütün sanayicilerimiz, tarımcılarımız, ihracatçılarımız, hizmet ihracatçılarımız ve biz hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak, adeta kumbarada gıdım gıdım para biriktirir, tasarruf yapar gibi ihracatımızı her ay artırmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya ve dış ticaret dengelerimizi iyileştirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'11 AYDA İHRACATIMIZDA YÜZDE 3,7'LİK BİR ARTIŞIMIZ VAR'

2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihracatında da yüzde 4,7 artış sağlanarak net 5,1 milyar dolar artış gözlendiğine dikkat çeken Bakan Bolat, "Son 31 ayın 17'sinde aylıklarda rekorlar kırıldı. Bunların sonucunda 2025 Kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 122,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Böylece bu yılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın TİM'le beraber düzenlediğimiz yıl başlangıcı toplantısında bizlere bahsettiği 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracat rakamına kasım itibariyle yıllıklandırılmış bazda 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu, geçen yılki toplam 379 milyar doların tam 14 milyar dolar fazlasıdır, hayırlı uğurlu olsun. Yüzde 2,2'lik bir artışla kasım ayı ihracatı 22 milyar 718 milyon dolara yükselmiştir. Ocak-kasım dönemine baktığımızda, 11 ayda ihracatımızda yüzde 3,7'lik bir artışımız var. 257,2 milyar dolara yükseldik. Bunun anlamı, geçen yılın 11 ayına göre net 8,8 milyar dolar artışımız var. Yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da yüzde 3,6 ile 270,6 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracatımız var. Yıllıklandırılmışta da net 9,3 milyar dolar net artış sağlamış durumdayız" dedi.

'TOPLAM İTHALAT, 11 AYDA 329,7 MİLYAR DOLAR OLDU'

Bakanı Bolat, kasım ayında ithalattaki artışın da yüzde 2,6 ile toplamda 3,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Ocak-kasım dönemine bakıldığında, ithalattaki artış oranının yüzde 5,7 olduğunu ifade eden Bolat, "Toplam ithalat, 11 ayda 329,7 milyar dolar oldu. Burada da 11 ayda nette 18 milyar dolar bir ithalat artışı söz konusu. İhracat artışı yaklaşık 9 milyar dolar. Demek ki bir 8 milyar dolar dış ticaret açığında ilave artış olmuş oluyor. İthalatta şöyle bir ufak bir analiz yapacak olursak; yüzde 5,7'lik 11 aylık artışta en çok artan ürünlerden birincisi altın ithalatı; 6 milyar dolar. Yalnız bu bizi yanıltmasın, miktar olarak altındaki artış sadece yüzde 1'dir. Altının dünya piyasalarındaki kaotik artışlardan dolayı ONS fiyatları dolar bazında çok arttığı için ocak-kasım döneminde altındaki ithalat artışımızda yüzde 40'lık bir artış söz konusu oldu. Altın bir yatırım aracı olarak bu uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarda daha fazla talep gördüğü için 6 milyar dolarlık altın ithalat artışının yanında binek otomobilinde 4 milyar dolar artış var. Petrolde fiyatlar düşüp enerji faturamız azalırken, doğal gaz faturamız 3 milyar dolar arttı. Bakır ve alüminyum ithalatı da 1,5 milyar dolar ekstra arttı. Nisan başında tarife savaşları, ticaret savaşları başladığı zaman emtialara yönelik bir fiyat artışı ve talep artışı söz konusu oldu" diye konuştu.