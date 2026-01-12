Bakan Bolat: Türkiye'nin gümrük kapıları, dünyada örnek gösterilir hale gelmiştir

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük idarelerimizin altyapılarını geliştirmek, fiziki kapasitesini arttırmak üzere birçok modernizasyon projelerini hayata geçirdik ve yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye'nin gümrük kapıları ve gümrük idareleri dünyada örnek gösterilen gümrük yönetimleri haline gelmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı'nda konuştu. Bakan Bolat, yasa dışı ticaretin etkileri bakımında çok boyutlu bir mesele olduğunu belirterek, "Bir taraftan sahte ürünler yoluyla tüketici sağlığını ve güvenliğini riske atarken, diğer taraftan üretim, istihdam, vergi geliri, döviz kaybı anlamında ülke ekonomisini zafiyete uğratan toplumsal refahı azaltan ve mücadele edilmesi gereken bir alandır, yasa dışı ticaret. Aynı zamanda faaliyetlerini yasal zeminde sürdürmekte olan üretim ve ticaret erbabı açısından da haksız rekabet ortamı meydana getirerek kayıt dışı ekonomiye yol açan bir olgudur yasa dışı ticaret. Yasa dışı ticaretin bir başka boyutu da organize suç örgütlerini güçlendirerek, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit etmesidir. Devletin harcamalarını yapabilmek için gerekli olan vergi gelirlerinde ve vergi gelirlerinin azalmasına yol açtığı için de kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklarda önemli bir kayba neden olması nedeniyle mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alandır, yasa dışı ticaret. Ticaret Bakanlığı olarak bizler ve hükümetimiz bir yanda yasal mevzuatlara uygun ticaretin kolaylaştırılmasını teşvik eden uygulamaları hayata geçirirken diğer yandan yasa dışı ticaretle mücadele etme görevini de yerine getirmek için canla başla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'AĞRI-GÜRBULAK'TA YENİLEME TAMAMLANDI'

Bakan Bolat, yasal ticaretin önünü açma konusunda ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması konularında birçok önemli düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydederek, "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi, Tek Pencere Sistemi, İzinli Gönderici, Liman Tek Pencere Sistemi, Havayolu İşletmelerinin Dijitalleştirilmesi Projesi gibi birçok alanda teknik, dijital ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Gümrük idarelerimizin altyapılarını geliştirmek, fiziki kapasitesini arttırmak üzere de birçok modernizasyon projelerini hayata geçirdik ve yapmaya da devam ediyoruz. TOBB ile de iş birliği içinde tam 19 gümrük kara sınır kapılarımızda modernizasyon ve dijitalleştirme çalışmalarını tamamladık. Türkiye'nin gümrük kapıları ve gümrük idareleri dünyada örnek gösterilen gümrük yönetimleri haline gelmiştir. Ağrı-Gürbulak, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan önemli gümrük kapılarından birisi. Onun da modernleştirme yenileme çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki haftalar içinde hep birlikte gidip resmi açılışını yapacağız" ifadelerinde bulundu.

'YASA DIŞI TİCARETE GEÇİT VERMİYORUZ'

Yasa dışı ticaret ve kaçakçılığa karşı verilen mücadelenin güçlenerek devam edeceğini belirten Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak 'yasal ticareti' her zaman destekliyoruz ve ekonomik büyümenizin ticaretin artmasıyla gerçekleştiğine inanıyoruz. Yasa dışı ticarete de geçit vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Özellikle 2023 yılında gümrük muhafaza ekiplerimizce 23 milyar lira olarak oluşan toplam gümrük yasa dışı ticaret ve narkotik yakalama rakamı, 2022 yılında 12 milyar TL'ydi, 2024 yılında ise 55 milyar 178 milyon liraya yükseldi kaçak yakalamalar. 2025 yılında da yüzde 79 artışla 98,5 milyar liraya yükseldi. Yani neredeyse 100 milyar lira tutarında kaçak ve yasa dışı ticaret yakalamalarımız oldu. Dünya ekonomisindeki çalkantılar karşısında bu tür yasa dışı ticarete, uyuşturucu ticaretine tevessül edenlerle mücadelemizin ne kadar sıkı bir şekilde yapıldığını bu rakamlar ortaya koymaktadır. 100 milyara yakın olan bu yakalamaların içinde ticari eşya yasa dışı ticaret yakalamaları 53 milyar 655 milyon liradır. Narkotik yakalamaları ise geçen yıl yüzde 47 artışla 44 milyar 900 milyon yani 45 milyar lira civarında narkotik yakalamaları gerçekleştirilmiştir. Bu yüzde 47'lik bir artışa tekabül etmektedir. ve miktar bazında ise 33,6 ton uyuşturucu madde yakalanmış, imha edilmiş ve suçlular adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.

'YENİ NESİL KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE SERGİLİYORUZ'

Bakan Bolat, kayıt dışı ticaretin çok hızlı şekil değiştirdiği ve denetimin en fazla zorlaştığı alanların başında dijital mecraların geldiğini aktararak, "Bugün kayıt dışılık sadece faturasız mal satmak değil aynı zamanda dijital dünyada tüketiciyi yanıltarak haksız kazanç elde etmek haline de gelmiştir. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 'Reklam Kurulu' vasıtasıyla bu yeni nesil kayıt dışılıkla da amansız bir mücadele sergiliyoruz. Reklam Kurulu, Haziran 2023'ten bu yana tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla haksız ticari uygulama mücadelesi kapsamında 606 milyon lira üzerinden idari para cezası uyguladı ve reklam erişim yasağı getirmiştir. Bunun yanında 'sorumlu sosyal medya etkileyicileri eğitim programı' ile 'influencer' denilen sosyal medya etkileyicilerine yönelik de bilgilendirme eğitim çalışmaları yapılmaktadır" diye konuştu.