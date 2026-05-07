Bakan Bolat: Türkiye, Cezayir'in dış ticaretinde önemli pay oluşturuyor / Haber eklendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ankara'da düzenlenen 'Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katıldı. Forumda, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK İş Konseyi Başkanları ile Türk ve Cezayir iş dünyası temsilcileri de yer aldı. Bakan Bolat, Türkiye-Cezayir ilişkileri için bugünü bayram günü olarak tanımladı. Bakan Bolat, "Bu vesileyle çeşitli anlaşmalar imzalanacak. Türkiye ve Cezayir'den iş insanları bugün gün boyunca bu forumda bir araya geldiler. İkili görüşmeler yapılacak, proje görüşmeleri yapılacak, iş yerleri ziyaretleri yapılacak. Bu anlamda gerçekten somut sonuçlarla Türkiye-Cezayir ilişkilerine büyük bir ivme kazandıracak bir ziyaret olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE, CEZAYİR'İN 4'ÜNCÜ BÜYÜK ORTAĞI'

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Bakan Bolat, "Türkiye ile Cezayir arasında müzakereleri 2 yıldır devam eden Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin yıl sonuna kadar bir anlaşma ile sonuçlanması irademizi, karşılıklı olarak ortaya koyacağız. Bunun yanında yatırımcılar için çok önemli bir husus olan yatırımların teşvik edilmesi ve yatırımların korunması anlamında iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmasına büyük bir ihtiyaç var. Bu konuda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Cezayir Maliye Bakanlığı arasında görüşmeler devam etmektedir. Bunun da en kısa sürede anlaşma ile sonuçlanmasını gönülden arzu ediyoruz. Diğer taraftan iki ülke arasında gerçekten güçlü bir ilişki var. Sayın Bakan Kamel Rezig Bey'in ifade ettiği gibi Türkiye, Cezayir'in 4'üncü büyük ortağı, petrol ve doğal gazı çıkardığımızda ise önde gelen ortaklarından biri. Cezayir de bizim güçlü bir ortağımız. Ticarette Afrika'da 3'üncü en büyük ortağımız ve özellikle müteahhitlik yatırımlarında dünyada bizim 7'nci büyük ortağımız. Yatırımlar noktasında da Cezayir'deki 8 milyar dolara yakın, 1600'den fazla yatırımcımız ve iş insanımızla, petrol ve doğal gaz haricindeki en güçlü ortak Türkiye" ifadelerini kullandı.

'SORUNLARI ÇÖZMEDE GÜÇLÜ İRADEYE SAHİBİZ'

İki ülke arasındaki karşılıklı dış ticaretin 2024'te 6,4 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, "2025'te ise 5,6 milyar dolar oldu. Bu durum özellikle doğal gaz ve petrol fiyatlarının 2024 ve 2025 yılında önemli ölçüde düşmelerinden kaynaklanan geçici bir düşüşüydü. Oysa her iki ülke lideri, 2023 yılındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda bizlere 10 milyar dolarlık karşılıklı dış ticaret hacmine ulaşma hedefleri vermişlerdi. İnanıyoruz ki bu sene özellikle dış ticarette iki ülke arasında ciddi bir yukarı doğru atılım ve ivme sağlanacaktır. Bu anlamda biz siyasi yöneticiler, bürokrasideki arkadaşlarımız ve finans sistemindeki yöneticilerle, her iki ülke dış ticaretinin ve yatırımlarının önünde ortaya çıkabilen sorunları çözme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz ve bunu da sahaya yansıtacağız. Cezayir, Afrika'nın en güçlü ekonomilerinden birine sahip ve bu anlamda dış ticareti de oldukça yüksek. Baktığımızda 270 milyar dolar milli geliri ve yaklaşık 96 milyar dolar dış ticareti olan bir ülke. Türkiye de Cezayir'in dış ticaretinde, ihracatında ve ithalatında önemli bir pay oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

'820 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET TEMELİNE SAHİBİZ'

Türkiye'nin geçen yıl 1,1 trilyon dolarlık milli geliri ve yaklaşık 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat toplamına ulaştığını ifade eden Bakan Bolat, "Hizmetler sektöründe ihracat ve ithalatı da eklediğimizde 820 milyar dolarlık güçlü bir dış ticaret temeline sahip durumdayız. Biz birlikte büyüme, güçlenme ve birlikte kazanma anlayışıyla, dost ve kardeş ülkeleri de önceleyerek ekonomide entegrasyon düzeyimizi onlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı, her iki ülke cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye-Cezayir ilişkilerine muazzam bir katkı yapacaktır. Yatırımlar noktasında demir-çelik, kimyevi ürünler, temizlik ürünleri, tekstil sektörlerinde ve inşallah bundan sonra yenilenebilir enerji ile güneş enerjisi alanlarında çok sayıda Türk yatırımcı başarıyla Cezayir'de faaliyet göstermektedir. Her iki ülke arasındaki ihracat ve ithalat akımının öncüleri de bu şirketlerimizdir" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE CEZAYİR ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN'

Cezayirli firma ile Adana Ceyhan'da hayata geçirilen projeye değinen Bakan Bolat, "En yeni gelişme olarak, Türkiye'nin petrokimya üretimine büyük bir ivme kazandıracak olan Rönesans Holding ile Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ortaklığında yürütülen Ceyhan Propilen Projesi tam gaz yatırımlarını hızlandırmaktadır. İnşallah 1-2 sene zarfında bu yatırım hizmete açıldığında Türkiye'nin petrokimya üretimine çok ciddi bir katkı yapacaktır. Adana Ceyhan'da hayata geçen bu proje, Türkiye ile Cezayir arasındaki en önemli yatırımlardan birisi olarak kayda geçecektir. Müteahhitlerimiz açısından da Cezayir'e teşekkür ediyoruz. Cezayir'in altyapısında, üst yapısında ve büyük kamu projelerinde Türk müteahhitleri çok başarılı projelere imza attılar. Bugüne kadar 687 proje üstlendiler ve tamamladılar. Bunların karşılığı 24 milyar dolarlık iş hacmi oldu" açıklamasında bulundu.

