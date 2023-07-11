Bakan Bolat'tan ikinci el araç mesajı: Tebdili kıyafetle bayi denetimi yapıldı, fiyatlar gevşedi
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İkinci el araç fiyatlarının sıfır fiyatlarını geçmesi son ayların bir numaralı gündem maddesiyken Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Ömer Bolat tebdili kıyafetle denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtirken "Bayiler ve galeriler üzerinde yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. İkinci el satışlarında satışların gevşediğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıfır otoyu geçen ikinci el piyasasında fiyatların alınan önlemlerle gevşemeye başladığını açıkladı. Bolat, "İlk icraat olarak tebdili kıyafetle bayiler ve galeriler üzerinde yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. Birkaç hafta zaman alacak, ama tabii inşallah burada istikrarı sağlayacağız. Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek." dedi.
Medya temsilcileriyle buluşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründen gıda denetimlerine kadar birçok konuda soruları yanıtladı. Otomotivde ikinci el piyasasına yönelik alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Bolat, şunları anlattı:
"Alevli bir konu olduğunu gözlemledik ve ilk icraat olarak tebdili kıyafetle bayiler ve galeriler üzerinde yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. Bayilerin bir kısmının stokladıkları araçları artık mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını ve araç yok dedikleri müşterilerini ve hatta galerileri arayıp, araç var, almak ister misiniz dediklerini müşahede ediyoruz. İkinci el satışlarında satışların gevşediğini müşahede ediyoruz.
Biz son 2 haftadır bayramdan hemen önce başlattığımız, aldığımız tedbirlerle bu konuda çok önemli düzenlemeler yaptık. Sektörlerin içinde gerekli temaslar kuruyoruz fiyatlar noktasında ve satışlar noktasında bilgi alıyoruz. Fiyatlar noktasında da daha yüksek olan ikinci el satışların sıfır araç satış fiyatına doğru, aşağı doğru bir ivme kazandığı gözlemini yaptık. Birkaç hafta zaman alacak, ama tabii inşallah burada istikrarı sağlayacağız. Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlar ya kendileri bireysel ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar, işte akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek.
Otomotiv ithalatında geçen yıla göre yüzde 75 artış var. Rakam olarak geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyar dolar artış var. Bu anlamda ikinci el oto ithalatı noktasında herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu konu sadece bakanlığımızın konusu değil Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere istişarelerle karar verilebilecek bir konu. Şimdilik böyle bir konu gündemimizde değil.
Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla kararlılıkla mücadele ediliyor. Bu kapsamda, hukuki düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyor, saha denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Fahiş fiyat artışı ya da stokçuluk yapan bin 920 işletmeye toplam 198,2 milyon TL ceza uyguladık" diye konuştu.