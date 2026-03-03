Bakan Bolat: Şubat ayı ihracatı 21 milyar 65 milyon dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Şubat ayında ihracat yüzde 1,6 artmış ve 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Şubat ayında hizmetler ihracatımızın 7 milyar dolar olmasını bekliyoruz. İthalat, şubat ayında yüzde 6,1 artış ile 30 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Bolat, 2026 yılının Şubat ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, bölgede devam eden çatışmalara yönelik, artık kalıcı barışa, huzura ve istikrara ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, "Coğrafyamızın kaderinde, birlik, beraberlik içinde olmak zorundayız. Bu savaşın petrol fiyatları, altın fiyatları ve finans fiyatlarındaki etkileri de hepimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. Ülkemize ve ekonomimize olası ve olumsuz etkileri gidermek üzere hükümetimizin bütün ilgili bakanlıkları, kamu kurumları, hafta sonundan itibaren gerekli tedbirleri almışlardır. Bu gelişmeleri de hepimiz yakından takip ediyoruz. Anbean tedbirlerimizi güncelliyoruz. Burada petrol fiyatlarındaki yükselişi görüyoruz. Bu noktada belirleyici unsur, Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açık kalıp kalmayacağıdır. Küresel petrol üretiminin 5'te 1'inin bu güzergah üzerinden dünya piyasalarına ulaştığına dikkate aldığımızda, savaşın bir an önce bitirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olması, dünya ekonomisi açısından, enerji, arz güvenliği ve fiyatları açısından çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

'SON 34 AYIN 25'İNDE İHRACATIMIZI ARTTIRMAYI BAŞARDIK'

Şubat ayında uluslararası ekonominin zorlu ticaret, siyasi ve jeopolitik gelişmelere neden olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Buna rağmen ihracat yüzde 1,6 artmış ve 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu anlamda en yüksek 2'nci Şubat ayı rakamıdır. Fakat şunu unutmayalım, 2024 yılı Şubat ayı 29 gün takvim günü çekti. Orada 21 milyar 92 milyon dolardı. Biz 28 günlük bir şubat ayında 21 milyar 65 milyon doları aşarak en azından bu dünya konjonktüründe ihracatımızın güçlü performansını gösterdik. 2026 yılı Şubat ayında hizmetler ihracatımızın 7 milyar dolar olmasını bekliyoruz. ve yıllık bazda 123,2 milyar dolar hizmetler ihracatı ile o da yıllıklandırılmış bazda rekorunu yenilemiş olacak. Burada şunu memnuniyetle ifade edebiliriz. Son 34 ayın 25'inde aylık bazda ihracatımızı arttırmayı başardık. ve son 34 ayın 18'inde de aylık bazda ihracat rekoru kırmayı başardık. Şubat ayı ihracatımız 21,65 milyon dolardır ve geçen yıla göre baktığımızda net 336 milyon dolar artış sağlamış bulunuyoruz. Altın, işlenmiş altın mücevherat ihracatında geçen yıla göre 415 milyon dolar bir düşüş var. Petrol yağlarında 515 milyon dolarlık bir düşüş var. İki kalemde yaklaşık 1 milyar dolarlık azalış, bizim büyük rekorlar kırmamızı bu anlamda geriletmiş oldu. Baktığımızda şunu memnuniyetle ifade edebiliriz; işlenmiş altın ürünleri mücevherat ile rafine petrol ürünleri ve yağlarında ihracatımız ocak ve şubatta düşüş sergiledi. Bunun dışındaki ürünlerimizde hamdolsun gidişat iyi yönde. Otomotivde, makinede, savunma sanayinde, tekstilde ve giyimde de önceki 3 yıldaki ihracat azalış hızında çok ciddi bir düşüş oldu. Bu sektörlerimiz toparlanma sürecine girdiler" ifadelerini kullandı.

'İTHALATTA YÜZDE 6,1 ARTIŞ VAR'

Hedeflerinin 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı ile 410 milyar dolar toplam ihracata ulaşmak olduğuna işaret eden Bakan Bolat, "Yıllıklandırılmış bazda son 12 ay itibarıyla, şubat sonu itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız yüzde 3,9, yüzde 4 diyebiliriz. 272,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalata baktığımızda, ithalatta şubat ayında yüzde 6,1 artış var. 30 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burada 2025 Şubat'ına göre 1,7 milyar dolar artış gerçekleşti. Bunun sadece 1 milyar doları, gümüş ithalatıdır. Geçen yıl olmayan gümüş ithalatı, bu yıl ilk iki ayda 1,7 milyar dolar oldu. ONS değeri çok fazla arttığı için, külçe altın, işlenmemiş altın ithalatındaki artışı da dikkate aldığımızda, bizim ilk iki aydaki ithalatımızdaki artış da maalesef emtia ve finansal varlık olan altın-gümüş ithalatındaki artıştan kaynaklanıyor bu durum. Burada şubat ayına baktığımızda dış ticaret açığımız 9,2 milyar dolar oldu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda aslında bizim ithalatımız bu iki ayda, 23 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bu anlamda son iki ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 70,2 oldu. 2026 yılının ocak-şubat döneminde dış ticaret hacmimiz, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış ile 100 milyar 346 milyon dolar olmuştur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı