Bakan Bolat: Otomotiv Sektöründe 541 Milyon Lira Ceza Uygulandı

BAĞCILAR'da, İSTOÇ İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023'ten bugüne kadar 541 milyon lira yani yarım milyarın üzerinde bir ceza uygulaması gerçekleştirildi. Burada denetimler ve yanlış uygulamalara karşı cezai uygulamalar gerekiyor. Büyüyen bir Türkiye ekonomisi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bundan sonra da her zaman bütün sektörler için olduğu gibi otomotiv piyasasındaki siz değerli sektör kuruluşları ve yönetimleri ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Bolat ile birlikte İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, İSTOÇ Başkanı Öner Yüksel'de eşlik etti.

'ENFLASYONLA MÜCADELEYE DE DESTEK VEREN BİR SEKTÖR OLDUNUZ'

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haksız ticari uygulamalar neler? Bunları tanımını yaptık. 'Yetkili satıcıyı 1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından daha fazla taşıt almaya zorlanamayacağı', 'Fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında artış yapılamayacağı', 'Taşıtın 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim edilmesi gereği' ve 'Taşıt satışlarının herhangi kampanyalara, mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlanamayacağı' gibi kurallar vardı. Yetkili satıcılara, sizlere de şu düzenlemeleri getirdik, 'Alıcı tarafından vergisi ödenen taşıtın fiyatının arttırılamayacağı', '15 gün içinde taşıtın teslim edileceği', 'Kısmi ödemesi yapılan taşıtın 45 gün içinde alıcıya teslim edilmesi gerektiği', 'Kısmi ödemeye ilişkin sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin alıcıya sipariş iptal etme hakkı getirilmesi' gibi alıcıların da mağdur olabildiği halleri önleyici hükümler, uygulamalar getirdik. Bunlar piyasada distribütör, bayi, ikinci el yetkili satıcıları ve alıcılar, otomobil müşterileri olarak her kesimde olumlu karşılandı. Piyasa istikrara kavuştu ve gerçekten de enflasyonla mücadeleye de destek veren bir sektör oldunuz. Çünkü en düşük fiyat artışı hatta uzun bir süre fiyat gerilemesi bu sektörde yaşandı" dedi.

'2023'TEN BUGÜNE KADAR YARIM MİLYARIN ÜZERİNDE BİR CEZA UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Bakan Bolat, "Biz yine çalışmalara devam ettik. Elektronik ilan doğrulama sistemini getirdik. Hem emlak piyasasında hem otomatik piyasasında. Burada da 1 Kasım 2023'te kimlik doğrulama uygulamasına başlandı. İkinci aşaması yetki doğrulama uygulamasıydı. Onu da en son 16 Haziran 2025 yani 3,5 ay önce uygulamaya başladık. Böylece tüm taşıtlar bakımından yetki doğrulama uygulaması da artık başladı ve yetki doğrulama uygulaması olmadan ilan verilemiyor. İkinci el satışlarda aldın, almadın, verdin, vermedin gibi noterde işlem yapılırken veya işlem yapıldıktan sonra doğan ihtilaflar vardı, güvensizlikler vardı. Bunu engellemek için güvenli ödeme sistemini getirdik ve 3 Şubat 2025 tarihinde bunu da devreye aldık. E-Devlet üzerinden herkes girebiliyor ve bu şekilde ikinci el satışlarda ödemeler kesinleşiyor. Ondan sonra devirler yapılıyor ya da devirler yapılsa bile ödemeler garanti altına alınmış oluyor. Yine geçen yıl 2024 yılı içinde uygulama başlatılmıştı. Bu ikinci el satışlarda kısa süreli sigorta mevzu. Bu noktada da siz yetkili satıcıların çok ciddi sigorta masrafına katlanmanızla alakalı bir düzenlemenin de sigorta düzenleme ve denetleme kurulu ile görüşerek çıkarılan yeni bir düzenleme ile sizleri rahat ettirdik. Herkes bundan memnun kaldı. Bizim bütün bu çabalarımız oto sektöründe alıcı için, satıcı için ve satışta ve farklı katmanlar açısından distribütör, bayi, galerici ve yetkili satıcılar açısından güvenilir, istikrarlı bir sistemi meydana getirmek. Bunu sağlamak için tabi otomotiv denetimlerini de biz yoğun bir şekilde yaptık. Bu çerçevede 2023'ten bugüne kadar 541 milyon lira yani yarım milyarın üzerinde bir ceza uygulaması gerçekleştirildi. Burada denetimler ve yanlış uygulamalara karşı cezai uygulamalar gerekiyor. Büyüyen bir Türkiye ekonomisi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bundan sonra da her zaman bütün sektörler için olduğu gibi otomotiv piyasasındaki siz değerli sektör kuruluşları ve yönetimleri ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için sizlere söz veriyoruz" dedi.