Bakan Bolat: Ekim Ayında Cari İşlemler Dengesinde 500 Milyon Dolar Fazla Bekleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayındaki ihracat artışının cari işlemler dengesine katkı sağlayacağını açıkladı. Ekim ayında 500 milyon dolar fazla beklenirken, ihracatın en yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Mal ve hizmet ihracatında izlenen olumlu seyir, cari işlemler dengesinin fazla vermesine katkı sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı tahminlerine göre ekim ayında cari işlemler dengesinde yaklaşık 500 milyon dolar fazla verilmesi beklenmektedir" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekim ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı ekim ayında ihracatımız yüzde 2 artışla 23 milyar 941 milyon dolara yükselmiş ve tarihin en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşmiştir. Aynı zamanda tarihin 4'üncü en yüksek aylık ihracatı da yakalanmıştır. Böylelikle ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,1 milyar dolara ulaşmıştır. Bununla birlikte, 2025 yılı eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatımız 2025 yılı başında ortaya koyduğumuz 390 milyar dolar hedefini aşarak 390,6 milyar dolara yükselmişti. Ekim ayında 391,7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir" dedi.

'BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİ AŞTIK, DAHA ÜST HEDEFLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bu rekorların küresel ticarette artan korumacılık ve jeopolitik gerginliklerin baskıladığı dış talebe rağmen yakalandığını belirten Bakan Bolat, "Mal ve hizmet ihracatında izlenen bu olumlu seyir, cari işlemler dengesinin fazla vermesine katkı sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı tahminlerine göre ekim ayında cari işlemler dengesinde yaklaşık 500 milyon dolar fazla verilmesi beklenmektedir. Bu değer ile cari işlemler dengesinde kaydedilen fazlanın 4'üncü aya ulaşacağı öngörülmektedir. Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup orta vadeli program (2026-2028) kapsamında 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Belirlediğimiz hedefleri aştık, daha üst hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak bu hedefler doğrultusunda ticareti kolaylaştırmak, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak, ikiz dönüşüm sürecine uyum sağlamak, ticari diplomasi ağımızı güçlendirmek ve ihracatçılarımıza destek ve finansman imkanları sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
