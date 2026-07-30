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Bakan Bolat, Brezilya sermayeli şirketlerin temsilcileri ile görüştü

Bakan Bolat, Brezilya sermayeli şirketlerin temsilcileri ile görüştü
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de yatırımları bulunan Brezilya sermayeli şirketlerin üst düzey temsilcilerini kabul etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de yatırımları bulunan Brezilya sermayeli şirketlerin üst düzey temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının mevcut durumu, önümüzdeki döneme ilişkin planları ve beklentileri ile Türkiye-Brezilya ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı. Bu kapsamda, sermaye yatırımlarının doğrudan değeri 2,4 milyar dolar seviyesine ulaşan Brezilyalı yatırımcıların Türkiye'deki varlığının son derece değerli görüldüğü ve mevcut yatırımların önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yatırımların stratejik sektörlerde yoğunlaşmasının önemine değinilerek, "Brezilya sermayeli şirketlerin ülkemizdeki faaliyetlerinin gıda ve tarıma dayalı sanayi, yapı malzemeleri, otomotiv yan sanayi ile elektrikli ekipman ve endüstriyel otomasyon gibi stratejik sektörlerde yoğunlaştığı; bu şirketlerin ülkemizin farklı bölgelerindeki üretim tesisleriyle istihdama, tedarik zincirlerimizin derinleşmesine ve teknoloji birikimimize katkı sağladığı ifade edilmiştir. Brezilyalı firmalar, ülkemizde yatırım yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmiş; Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve bölgesel pazarlara erişim imkanları sayesinde yatırımlarının beklentilerini karşıladığını ifade etmiştir. Brezilyalı firmalar ayrıca, ülkemizdeki mevcut tesislerini büyütmeye ve yeni alanlarda ilave yatırımlar gerçekleştirmeye istekli olduklarını, Türkiye'yi uzun vadeli bir üretim ve büyüme merkezi olarak gördüklerini vurgulamıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizde üretim yapan, istihdam oluşturan ve ihracata katkı sağlayan yerli ve uluslararası yatırımları ticaret politikası araçlarıyla desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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