Haberler

Bakan Bolat, Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'i kabul etti

Bakan Bolat, Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'i kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de görev süresi tamamlanan Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris’i bakanlıkta kabul etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de görev süresi tamamlanan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i bakanlıkta kabul etti.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığımız ve ekonomik iş birliğimiz son dönemde önemli bir ivme kazanmıştır. Bu süreçte, Sayın Büyükelçi'nin ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine sunduğu değerli katkıları her zaman takdirle anacağız. Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki ikili ticaret hacmimiz 2023 yılındaki 18,9 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 24 milyar dolara yükselirken, hizmet ticaretimiz de yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca, Birleşik Krallık'ın ülkemizdeki doğrudan yatırım stoğu 2023 yılında 9,5 milyar dolar seviyesinden, 2025 yılı itibarıyla 15,24 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Büyükelçi Morris'in görev süresi boyunca, mevkidaş İngiliz Ticaret Bakanlarıyla iki başarılı JETCO Toplantısı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Bakan Bolat, "Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler sektörüne genişletilmesine yönelik müzakerelerde de çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde de Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret, yatırım ve stratejik iş birliği, karşılıklı fayda anlayışı temelinde daha da güçlenecektir. Sayın Jill Morris'e Türkiye-Birleşik Krallık dostluğu ile stratejik ortaklığının güçlendirilmesine sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyor, bundan sonraki görev ve çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon

Vurgunu böyle yapmış: Belediyede sigortalı, özel şirkette mesai
Kadın doktorun sedye üzerindeki kalp masajıyla hayata tutunmuştu, bir gün yaşayabildi

Kadın doktorun mücadelesi umut olmuştu! Acı haber 1 gün sonra geldi
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali olay oldu