Bakan Bilgin "Sendikalar asgari ücretin 8 binin çok üzerinde olmasını istemedi" sözlerine açıklık getirdi
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Asgari ücreti belirlerken sendikalarla görüştüğünü söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı "8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler" açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bugün katıldığı bir programda sözlerine açıklık getiren Bilgin, "İşçi Konfederasyonlarından 8 bin TL'nin üzerine çıkmayın talebi gelmedi, yaptığımız araştırmalarda küçük yerlerde örgütlenmiş bazı sendikalardan böyle bir talep geldi" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti belirlenmeden önce sendikalarla görüştüklerini söyleyerek "Bana gelen en önemli şey; 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Bilgin'in asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak sarf ettiği "Sendikalar asgari ücretin 8 binin çok üzerinde olmasını istemedi" sözleri ise kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı.
Bugün katıldığı bir televizyon programında gündem olan sözlerine açıklık getirmesi istenen Bakan Bilgin,"İşçi Konfederasyonlarından 8 bin TL'nin üzerine çıkmayın talebi gelmedi, yaptığımız araştırmalarda küçük yerlerde örgütlenmiş bazı sendikalardan böyle bir talep geldi" ifadelerini kullandı.
Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü; "Küçük sendikalar neden bundan endişe ediyor. O araştırmaların sonuçlarını analiz ettiğimizde görüyoruz bunları. Bir, diyorlar ki biz zaten buralarda zor örgütlendik. İki, çok yüksek toplu sözleşmeler yapamadık, asgari ücret yükselince onun altında kalıyor."