Bakan Bilgin 'Sendikalar asgari ücretin 8 binin çok üzerinde olmasını istemedi' sözlerine açıklık getirdi

Asgari ücreti belirlerken sendikalarla görüştüğünü söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı "8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler" açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bugün katıldığı bir programda sözlerine açıklık getiren Bilgin, "İşçi Konfederasyonlarından 8 bin TL'nin üzerine çıkmayın talebi gelmedi, yaptığımız araştırmalarda küçük yerlerde örgütlenmiş bazı sendikalardan böyle bir talep geldi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti belirlenmeden önce sendikalarla görüştüklerini söyleyerek "Bana gelen en önemli şey; 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİN'İN "SENDİKALAR İSTEMEDİ" ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Bakan Bilgin'in asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak sarf ettiği "Sendikalar asgari ücretin 8 binin çok üzerinde olmasını istemedi" sözleri ise kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı.

KATILDIĞI PROGRAMDA SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bugün katıldığı bir televizyon programında gündem olan sözlerine açıklık getirmesi istenen Bakan Bilgin,"İşçi Konfederasyonlarından 8 bin TL'nin üzerine çıkmayın talebi gelmedi, yaptığımız araştırmalarda küçük yerlerde örgütlenmiş bazı sendikalardan böyle bir talep geldi" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK SENDİKALAR BUNDAN ENDİŞE EDİYOR"

Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü; "Küçük sendikalar neden bundan endişe ediyor. O araştırmaların sonuçlarını analiz ettiğimizde görüyoruz bunları. Bir, diyorlar ki biz zaten buralarda zor örgütlendik. İki, çok yüksek toplu sözleşmeler yapamadık, asgari ücret yükselince onun altında kalıyor."