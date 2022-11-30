Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı: Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Emekçileri enflasyonu ezdirmeyeceklerini belirten Bakan Bilgin, "Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Asgari ücret zammında geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasında birinci toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 kez toplandıktan sonra nihai kararını ay sonu açıklayacak. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ENFLASYONUN TAHRİBATI DEVAM EDİYOR"

Bakan Bilgin, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı öncesindeki sürpriz zirvede, EYT ve asgari ücret zammı ele alınacak.

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