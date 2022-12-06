Bakan Bilgin'den "Asgari ücret, temel ücret oldu" eleştirilerine yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Asgari ücret, temel ücret oldu" eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Olağan Genel Kurulu'nda asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Asgari ücret temel ücret oldu" eleştirilerine yanıt verdi.

"REEL ÜCRETLER DE NOMİNAL ÜCRETLER DE YENİDEN AYARLANIYOR"

Bilgin şunları söyledi; "Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim."

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI YARIN

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın yapılacak. Aralık ayının son haftasına kadar yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira düzeyinde bulunuyor.