Üye Girişi
Haberler
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin umudu Gabar'dan çıkan petrolle ilgili konuşan Bakan Bayraktar, "Gabar'da bugün itibariyle günlük üretimimiz 71 bin varil. Gabar'da çıkan petrolün yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, katıldığı televizyon programında Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi Gabar'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, bir dönem terörle bugün ise günlük 2 milyar dolarlık petrolle anılan Gabar'daki petrol kuyularına ilişkin "Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde. Saha çok verimli" ifadelerini kullandı.

"HER ARAMA KUYUMUZ, ÜRETİM KUYUMUZ HALİNE GELİYOR"

Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

Gabar bizim 2021 yılında yaptığımız bir keşif. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Bu yılki üretimimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi. 29 Aralık itibariyle günlük yurtiçi üretimimiz 127 bin varil oldu. Gabar dahil. Gabar terörle anılan bir yerdi. Neden Türkiye'ye terörle meşgul edilmiş anlaşılıyor. Şırnak 2024 yılında Türkiye'de ekonomisi en çok büyüyen il. 3 bini üzerinde o dağlarda çalışanımız var. Çoğunluğu o bölgeden. Şırnak petrol kenti haline dönmüş durumda. İktisadi petrolün yanında sosyal bir dönüşüm de var. Geçmişte gidilemeyen o dağlara 540 km yol yaptık. Biz bu çalışmaları sürdürdükçe üretim artacak. Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var. Arama faaliyetlerimiz devam edecek. Yaptığımız operasyon 4 km yerin altında. Gabar'da biraz farklı çalışıyor. Her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor. 2025 için daha endüstrinin standartlarına uygun çalışılarak bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkarılacak.

"71 BİN VARİL, YILLIK 2 MİLYAR DOLAR"

Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var. Yaklaşımımız geleneksel yaklaşımların ötesinde. 2016-2017 yılında yeni stratejimizi açıkladık. Gidilmedik ve aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız dedik. 35 bin varilde 70 bin varile geldik. İki kat büyük büyüme ama Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla. Onun için Türkiye'de aramaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dışardaki arama çalışmalarımızı da yoğunlaştırmamız lazım. 71 bin varil, yıllık 2 milyar dolar tutarında. Şuan ki ekonomik değeri bu. Bunu bir fabrika olarak düşünün. Buraya yatırımımızı yaptık. İşin boyutu çok büyük. Bu 2 milyar dolar içerde kalıyor, dışarı vermiyoruz. Hem ekonomik hem de sosyal katkı sağlıyor. Oranın o gençleri dağa çıkmıyor ve şimdi orada çalışıyor.

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
img

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
img

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da
img

Rol aldığı dizi rekor kırıyor
500

Yorumlar (39)

Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Bizim ülkemizde tirilyonlar havadan yağsa vatandaşa 25 kuruş vermez bu devleti yönetenler

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Aydemir:

eyvah zam geliyor ozaman mazota

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Ayhan:

Aman baba petrolde çıkmasın zamda olmasın.

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtycoon null:

zam geliyor vaziyet alın

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Acar:

Paralar MAN adasında mı saklanıyor siz petrol doğalgaz buldukça biz fakirleşiyoruz düşün yakamızdan artık

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKim kimse:

Allah Allah ülkemizin heryerinden gaz petrol fışkırıyor ama nedense vatandaşa zam fışkırıyor

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Karadeniz’de gaz bulunmuştu, milletin gazı alındı. Daha geçenlerde gaza öyle bir zam koydular ki sorma :)))))))))))

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

nereye gidiyor bu petroller varil varil nereye?Bu hükümet kendi halkına zırnık koklatmiyor..Başka ülkelere hibe mi ediyorlar,satiyorlarda parasını. eplerine mi indiriyorlar anlamış değilim..Ülkede varil varil petrol çıkıyor ama benzine mazorta zam gelmeye devam ediyor..Pess.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRafet Kara:

???????? vallahi güldürdünüz beni

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

halka faydasi ne ekmek 12.5 olmuş Allah bir şekilde ulkeyi Yunanistan falanlar savasa sokma ihtimali çok yüksek Allahin kanunu böyledir bir toplum para düşüp adaletten uzaklasti mj halk ezildi mi o ulkeyi savasa sokar ya yıkar ya da kaybettirir ki yola gelsin depremlerde de yapar Allah in herseye karışır istediği kadar Karışmıyor desjn suan bu ulkenin de abd nin gerçek başkanı Allah tir sadece yetkiyi insana veriyor o adaletle yönetmezse halk aşırı gunaha para düşerse müdahale eder

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

Takımın yıldızı antrenmana çıkmadı
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne? Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi? (VİDEO) Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.