Bakan Bayraktar Venezuela ile Enerji İş Birliğini Geliştiriyor

Bakan Bayraktar Venezuela ile Enerji İş Birliğini Geliştiriyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Viyana'da Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı ile bir araya gelerek enerji alanında yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Viyana'da Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Bakan Bayraktar, buradaki temasları kapsamında Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile görüştü. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9'uncu OPEC Uluslararası Semineri marjında Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl Karakas'ta imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti alanlarında yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Venezuela ile enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı somut projelerle ilerletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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