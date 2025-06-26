Bakan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreninde öğrencilere hitap etti.

Türkiye'de imam hatip liselerinin maneviyatına düşkün, milletine ve devletine bağlı mezunlar yetiştirdiğini belirten Bayraktar, "İmam hatip mezunları birer devrimcidir. Bunun en büyük örneği liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir imam hatip mezunu olarak Türkiye'yi adeta devrimlerle çok farklı bir yere taşıdı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerjideki dışa bağımlılığı bitirmek üzerine 23 yıldır gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Enerji güvenliği, milli güvenliğimizin bir parçası. Enerji güvenliğini sağlayamamış bir ülke, ekonomik güvenlikten, milli güvenlikten bahsedemez. Enerjideki dışa bağımlılığımızı bitirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Enerjide, son 23 yılda büyük bir sessiz devrim yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adı terörle anılan Şırnak Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü ürettiklerini anımsatan Bayraktar, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu petrolün yüzde 8'ini üretiyoruz. O dağlarda bugün 3 binin üzerinde kardeşimiz çalışıyor. Senede 2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşan bir proje." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda karadan 170 kilometre mesafede 2 kilometre deniz derinliği olan lokasyonda buldukları gazın evlerde kullanılır hale geldiğini belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nda yazdığımız devrim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfi. Bize 'Yapamazsınız.' demişlerdi ama biz kendi çocuklarımıza inandık. Her geçen gün üretimi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşa edildiğini aktaran Bayraktar, "Türkiye, 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürüyor. Devrimsel nitelikte işler yapıyoruz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde daha güçlü bir ülke yapmak için de çabalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, mezun öğrencilere, "Bizim sizlerden tek beklentimiz gece, gündüz düzenli, disiplinli, tertipli bir şekilde çalışmanız. Bunu yaptığınızda okullarınızda, işlerinizde muvaffak olacaksınız ve sizler inşallah ülkemizi çok daha ileri noktaya götüreceksiniz. Mutlaka yazları büyük küçük demeksizin stajlarınızı yapın. 'Bana uygun değil, masa başı değil.' demeyin. Mutlaka bir işte çalışın. Hayata hazır olun, tecrübe kazanın." çağrısı yaptı.

Konuşmasının sonunda imam hatiplerin kurulmasında önemli rol oynayan, okula da adını veren eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri'yi rahmetle anan Bayraktar, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti, mezun öğrencilere de başarılar diledi.