Bakan Bayraktar, Moskova'da Macaristan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Enerji Haftası marjında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile bir görüşme gerçekleştirerek özellikle doğal gaz ticareti konusunda BOTAŞ ve MVM arasındaki iş birliğinin güçlendirmesini değerlendirdik. Ayrıca TPAO ve MOL arasında bölgesel hidrokarbon arama ve üretim iş birliğinin arttırılmasında mutabık kaldık. Ülkelerimiz arası imza altına aldığımız anlaşmalarla kritik alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sayın Szijjarto ile Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıma hususunda fikir birliğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.