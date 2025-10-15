Haberler

Bakan Bayraktar, Moskova'da Macaristan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Bakan Bayraktar, Moskova'da Macaristan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelerek doğal gaz ticareti ve hidrokarbon arama iş birliği konularında görüşmeler yaptı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Enerji Haftası marjında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile bir görüşme gerçekleştirerek özellikle doğal gaz ticareti konusunda BOTAŞ ve MVM arasındaki iş birliğinin güçlendirmesini değerlendirdik. Ayrıca TPAO ve MOL arasında bölgesel hidrokarbon arama ve üretim iş birliğinin arttırılmasında mutabık kaldık. Ülkelerimiz arası imza altına aldığımız anlaşmalarla kritik alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sayın Szijjarto ile Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıma hususunda fikir birliğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki Müslüman ülke arasında ateşkes
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
Fatih Ürek'in kalp krizinden önceki sözleri ortaya çıktı

Bu sözlerin hemen ardından kalbi durmuş! Durumu kritik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.