Bakan Bayraktar: Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda zam düşünmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, bir televizyon programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Türkiye ile ABD'nin enerji alanında ciddi bir potansiyel bulunduğunu, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu belirten Bayraktar, ABD ile petrol, doğal gaz ve nükleer başlıklarını kapsayan anlaşmalar imzaladıklarını söyledi. Bayraktar, anlaşmaların ayakları yere basan ve çok uzun süre çalışılmış metinler olduğunu kaydederek Türkiye'nin enerji talebi artan bir ülke olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin enerji talebinin en muhafazakar tahminle 30 yılda üç kat büyüyeceğini vurgulayan Bayraktar, 2016'da Milli Enerji ve Maden Politikası ile dünyada LNG'de bollaşma olacağını gördüklerini, bu bağlamda da doğal gaz altyapısına büyük yatırım yaptıklarını bildirdi.

Bayraktar, dünyada doğal gaz fiyatının 4 merkezde oluştuğunu, bunlardan en ucuzunun ABD'de olduğunu kaydederek, "Dünyanın en ucuz gazı Henry Hub denen Amerika'daki lokasyonda. Dünyanın en ucuz gazı orada. Rusya'dan da ucuz, her yerden daha ucuz" ifadelerini kullandı.

2016 yılında altyapı yatırımlarına başladıktan sonra ABD'den peyderpey doğal gaz alımı yapmaya başladıklarını vurgulayan Bayraktar, "2024 verileriyle Türkiye'deki şu anda kullandığımız gazın yaklaşık yüzde 10'u LNG olarak gemilerle Amerika'dan geliyor" diye konuştu.

Bayraktar, Eylül ayından başlayarak toplam değeri 43 milyar doları bulan kısa, orta ve uzun vadeli LNG anlaşmaları yaptıklarını kaydederek "ABD, doğal gazı çok ucuz yerden çıkarıyor, kendi kullanıcısına sunuyor. Ama doğal gazı o halde Türkiye'ye getirmiyoruz. Arada başka maliyet kalemleri de var. Öncelikle onu boru hatlarıyla limana kadar taşıyorsunuz. Ondan sonra limanda bir sıvılaştırma yapıyorsunuz, onun da bir maliyeti var. Sonra da gemiye koyup bir taşıma maliyetiyle Aliağa'ya, Dörtyol'a veya Türkiye'deki limanlarımıza getiriyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu maliyetleri ortaya koyduğumuzda bile Amerikan LNG'si, özellikle 2027 yılından sonra en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline geliyor" şeklinde konuştu.

ABD'den alınan doğal gazın pahalı olduğunu söylemenin piyasayı bilmemek anlamına geldiğine değinen Bayraktar, Türkiye'nin kendine has gerçeklerinin bulunduğunu, bu anlamda zamana ihtiyaç olduğunu ve doğal gaz ithalatı yapacaklarını ifade etti.

Bayraktar, doğal gazın aksine nükleer teknolojiye sahip ülke sayısının bir elin parmaklarını geçmediğine vurgu yaparak, "Dünyada 31 ülkede 416 reaktör var. 94'ü Amerika'da. Fransa, elektriğinin yüzde 67'sini nükleerden karşılıyor. 60 civarında yeni reaktör yapılıyor" dedi.

Nükleerde yerlileştirmeye çok önem verdiklerine, karar verirken modeli oluştururken insan kaynağı gelişimini de önemsediklerine işaret eden Bayraktar, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da toplam 12 reaktörle 15 bin megavatlık bir kurulu güce erişmemiz gerek. Küçük Modüler Reaktörlerden de en az 5 bin megavat ile 2050'ye ulaşmamız lazım" dedi.

Bayraktar, ABD ile imzalanan nükleer anlaşmaya değinerek "Küçük modüler reaktörleri, konvansyionel reaktörleri, nükleerin barışçıl amaçlı kullanımına dönük, ayrıca nükleerin tıpta, tarımda, sanayide, malzeme sektöründe kullanımıyla ilgili geniş çerçevede bir anlaşma yaptık" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde finansman ile alakalı zorluk yaşandığını, ilk reaktörü 2026 yılı içinde devreye almak istediklerini, projenin yüzde 49'a kadar dış finansman alabileceğini bildiren Bayraktar, bu şekilde projenin daha çekici hale gelebileceğini söyledi.

Bayraktar, pandemi ile birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarında 86 milyona destek sağladıklarını anımsatarak desteklerle alakalı hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük bulunduğuna değindi. Bayraktar, doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planladıklarını kaydederek yeni yılla birlikte bu modeli açıklayacaklarına ifade etti.

Doğal gazda ve elektrikte zam olup olmayacağı ile ilgili bir soru üzerine Bakan Bayraktar, "Zam yok. Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz" yanıtını verdi. - ANKARA