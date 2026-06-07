Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu'nda enerji verimliliğinde uluslararası işbirliği çağrısında bulundu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinin küresel iklim ve kalkınma tartışmalarında çok daha merkezi bir konuma yerleşmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir ülke verimlilik potansiyelini tek başına tam anlamıyla hayata geçiremez. Dönüşümün ölçeği, daha güçlü ve daha kapsamlı uluslararası işbirliğini, daha derin bilgi paylaşımını ve daha yenilikçi finansman ile teknoloji ortaklıklarını gerektiriyor." dedi.

Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Dünyanın bir yandan ekonomik büyümeyi ve enerji güvenliğini sağlamaya çalıştığı, diğer yandan da iklim hedeflerine ulaşabilmek için emisyonları azaltmaya çabaladığı bir dönemde bir araya gelindiğini ifade eden Bayraktar, "Kovid-19 salgını, tedarik zinciri aksaklıkları, ticaret savaşları, doğal afetler, Ukrayna'daki savaş ve şimdi de İran'da yaşanan gelişmeler ile petrol ve doğal gaz piyasalarında şimdiye kadar gördüğümüz en büyük arz şokları. Bu karmaşık koşullar altında iki kavram her zamankinden daha kritik bir önem taşıyor: Sıfır atık ve enerji verimliliği." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sıfır atık ve enerji verimliliğinin aynı vizyonun iki temel sütunu olduğunu belirterek, "Özlerinde, aynı basit ve güçlü ilkeleri paylaşırlar: Atığın önlenmesi ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması. Sıfır atık bize şunu söyler: 'Değerli kaynakları çöpe atmayın. Onları geri kazanın ve geri dönüştürün.' Enerji verimliliği ise şunu söyler: 'Enerjiyi israf etmeyin. Onu akıllıca kullanın.' Her ikisi de değeri en üst düzeye çıkarır. Her ikisi de çevreyi korur. Her ikisi de ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirir ve her şeyden önemlisi, her ikisi de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yansıtır." diye konuştu.

"2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz"

Enerji verimliliğinin en temiz, en hızlı ve en uygun maliyetli kaynak olduğunu, tasarruf edilen her kilovatsaatın üretmek, ithal etmek veya bedelinin ödenmesi gerekmeyen enerji anlamına geldiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"2024 yılında, Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ile İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Bu kapsamlı ve iddialı yol haritası çerçevesinde, enerji üretiminden binalara, sanayiden ulaştırma ve tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz. Hedeflerimiz iddialı ancak ulaşılabilir olduğuna inanıyoruz: Enerji tüketiminde yüzde 16 azalma sağlamak, bunun sonucunda 100 milyon ton emisyonun önüne geçmek ve ekonomimiz için uzun vadede önemli tasarruflar elde etmek. Sadece 2024 ve 2025 yıllarında enerji verimliliği alanında yaklaşık 7,6 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirdik. Bu yatırımlar şimdiden toplamda 4,6 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tasarrufu ve 14,3 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladı. Bu miktar, yaklaşık 30 milyon ağacın yaşamları boyunca absorbe edeceği emisyona eşdeğerdir."

Bayraktar, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "COP31'e doğru ilerlerken, enerji verimliliğinin küresel iklim ve kalkınma tartışmalarında çok daha merkezi bir konuma yerleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü enerji verimliliği yalnızca çevresel bir araç değildir. Aynı zamanda bir enerji güvenliği aracıdır ve hızla değişen küresel ekonomide giderek daha fazla bir rekabetçilik aracına dönüşmektedir." dedi.

Bu potansiyelin ortaya çıkarılması için işbirliğinin önemine de değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Hiçbir ülke verimlilik potansiyelini tek başına tam anlamıyla hayata geçiremez. Dönüşümün ölçeği, daha güçlü ve daha kapsamlı uluslararası işbirliğini, daha derin bilgi paylaşımını ve daha yenilikçi finansman ile teknoloji ortaklıklarını gerektiriyor. Bu nedenle Türkiye, politika tasarımı, düzenleyici çerçeveler, dijitalleşme, ölçme ve doğrulama sistemleri ile sürdürülebilir finansman modelleri gibi alanlarda tüm katılımcı ülkeler ve kurumlarla işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır."

Bayraktar, geri dönüştürülen her ürünün, önlenen her ton atığın ve tasarruf edilen her kilovatsaatin daha sürdürülebilir bir geleceğe bir adım daha yaklaştırdığının altını çizerek, "Gezegenimizin kaynakları sınırlı olabilir, ancak yenilik yapma, işbirliği geliştirme ve verimliliği artırma kapasitemiz sınırsızdır. Bugünkü yuvarlak masa toplantısının anlamlı bir diyalog ortamı oluşturacağına ve yeni ortaklıklar ile somut işbirliklerinin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Türkiye, sizlerle çalışmaya hazır." ifadelerini kullandı.