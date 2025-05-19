Bakan Bayraktar'dan 19 Mayıs Mesajı: 'Bağımsızlık Ateşi Hiç Sönmedi'

Bakan Bayraktar'dan 19 Mayıs Mesajı: 'Bağımsızlık Ateşi Hiç Sönmedi'
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin önemini vurguladı. Bayraktar, bu ateşin enerji bağımsızlığı yolundaki projelerin temeli olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, 106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin, bir milletin kaderini değiştirdiğini belirtti.

Yakılan ateşin hiç sönmediğini vurgulayan Bayraktar, şunları ifade etti:

"106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, bir milletin kaderini değiştirdi. O ateş hiç sönmedi. Sadece şekil değiştirdi. İşte o ateş, farklı alanlarda yanmaya devam ediyor. Bugün: Gabar'da keşfedilen petrol…Karadeniz'de bulunan doğal gaz…Yerli ve milli enerji projeleri…19 Mayıs'ta 1919'da başlayan yolculuk, bugün enerji bağımsızlığı yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. Çünkü bu ülkenin enerjisi hiç bitmez. Türkiye Yüzyılı, gençliğin, umudun ve bağımsızlığın yüzyılı olacak."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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