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Enerji Bakanı Bayraktar ve Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov işbirliği imkanlarını görüştü

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bölgesel enerji güvenliğini artıracak işbirliği imkanlarını görüştüklerini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bölgesel enerji güvenliğini güçlendirecek işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Şahbazov ve heyetiyle çevrim içi bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki elektrik iletim imkanlarını, bu alanda üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek projeleri ve bölgesel enerji güvenliğini güçlendirecek işbirliği başlıklarını ele aldık. Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında uzun yıllara dayanan güçlü ortaklığın, elektrik ekseninde de daha derin ve daha stratejik bir çerçevede ilerlemesini önemsiyoruz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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