Bakan Bayraktar, Abdulhamid Han Gemisini Ziyaret Etti

Bakan Bayraktar, Abdulhamid Han Gemisini Ziyaret Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye'nin derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret etti. Bakan, gemideki faaliyetleri ve sondaj süreci hakkında bilgi aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye'nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'deki görevini tamamlamasının ardından 2 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'de faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han, Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarında sona yaklaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemiye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar'a gemide ilk olarak yürütülen faaliyetler hakkında brifing verildi. Gemi personeli ile bir araya gelen Bayraktar, daha sonra Abdulhamid Han'da incelemelerde bulundu.

'19 MAYIS'TA GÖREVİNİ TAMAMLAYACAK'

Bayraktar, ziyarete ilişkin gemide yaptığı değerlendirmede, Filyos'tan 180 kilometre uzaklıkta Bulgaristan- Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına çok yakın bir lokasyonda olduklarını söyledi. Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan gemilerin bir taraftan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim faaliyetlerine devam ederken bir taraftan da yeni keşiflerle alakalı faaliyetler içerisinde olduklarını anlatarak, "Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, birkaç gün sonra 19 Mayıs'ta buradaki görevini tamamlamış olacak" dedi.

'SONUCU CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK'

2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondajın devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Bayraktar, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de de 38 sondaj yaptıklarını kaydederek, "Kısa bir süre önce Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılar hale gelmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayrağı'nda Şırnak Gabar'da olacaklarını açıklayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile birçok parti temsilcileriyle, milletvekillerimizle beraber Gabar'ı da yerinde göreceğiz. Dolayısıyla bu iki proje, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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