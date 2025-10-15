Haberler

Bakan Bayraktar'a Rosatom'dan Nükleer İş Birliği Nişanı

Bakan Bayraktar'a Rosatom'dan Nükleer İş Birliği Nişanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası sırasında Rosatom tarafından 'nükleer alandaki uluslararası iş birliği nişanı' ile ödüllendirildi. Bakan Bayraktar, Moskova'da Rosatom Genel Müdürü ile Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve Akkuyu NGS'yi görüştü.

RUSYA Enerji Haftası dolayısıyla Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından 'nükleer alandaki uluslararası iş birliği nişanı' verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'daki temasları çerçevesinde Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile de görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Aleksey Likhachev ile Moskova'da bir araya gelerek güçlü iş birliklerimizi kapsamlı biçimde değerlendirdik. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kritik bir rol üstlenen Akkuyu NGS'nin güncel durumunu konuştuk. Nükleer enerjiyi, 2053 karbon nötr hedefimize giden yolda sadece bir üretim kaynağı olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğini, yerlilik ve yüksek teknolojide atılımın lokomotifi olarak görüyoruz. Bu çerçevede Rosatom tarafından tarafımıza tevcih edilen 'nükleer alandaki uluslararası iş birliği nişanı' için Sayın Likhachev'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

İki ilimizi karşı karşıya getiren köpekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.