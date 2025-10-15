Bakan Bayraktar'a Rosatom'dan Nükleer İş Birliği Nişanı

RUSYA Enerji Haftası dolayısıyla Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından 'nükleer alandaki uluslararası iş birliği nişanı' verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'daki temasları çerçevesinde Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile de görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Aleksey Likhachev ile Moskova'da bir araya gelerek güçlü iş birliklerimizi kapsamlı biçimde değerlendirdik. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kritik bir rol üstlenen Akkuyu NGS'nin güncel durumunu konuştuk. Nükleer enerjiyi, 2053 karbon nötr hedefimize giden yolda sadece bir üretim kaynağı olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğini, yerlilik ve yüksek teknolojide atılımın lokomotifi olarak görüyoruz. Bu çerçevede Rosatom tarafından tarafımıza tevcih edilen 'nükleer alandaki uluslararası iş birliği nişanı' için Sayın Likhachev'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.