Haberler

Bakan Bayraktar "Enerji ve Madencilik" resim yarışmasına katılan öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Enerji ve Madencilik' temalı resim yarışmasına katılan öğrencilerle buluştu ve eserlerini inceledi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta sergilenen tüm resimleri tek tek incelediğini ve resimlerin hikayesini dinlediğini belirtti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan kapsamında Bakanlığımız tarafından düzenlenen Enerji ve Madencilik temalı resim yarışmasına katılan yavrularımızla kendi eserlerinden oluşan sergide bir araya gelerek Türkiye'nin yarınlarına dair hayallerini paylaştık. Sergideki tüm resimleri tek tek inceledik, her bir öğrencimizden resimlerinin hikayelerini dinledik. Çocuklarımızın tertemiz zihinlerindeki o güçlü Türkiye vizyonunun, bizler için ne kadar büyük bir ilham kaynağı olduğunu yürekten hissettik. Ülkemizdeki evlatlarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

